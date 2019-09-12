شكرا لقرائتكم خبر عن لو متجوزة جديد.. علامات الحمل الأولى 5.. اعرفيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف أعرف أني حامل؟.. سؤال يطرق في أذهان الكثير من النساء وخاصة حديثي الزواج، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أهم العلامات التي توضح حقيقة الحمل لأنها علامات مجربة وحقيقية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من العلامات التي توضح الحمل، ولكن 5 علامات أكيدة ستعرفين منها أنكي بالفعل حامل، وهما:

- الغثيان، يعد من العلامات التي تتعرض لها الكثير من النساء خلال فترة الحمل الأولي، ويحدث عادة في الصباح ويعد من أشهر العلامات التي تصاب بها الحوامل في أول 6 أسابيع من الحمل.

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- كثرة التبول، نجد بالفعل أن الكثير من الحوامل يتعرضن لهذا الأمر وذلك نتيجة لهرمونات الحمل المتواجدة في الجسم.

- الصداع، نتيجة لارتفاع نسبة الهرمونات في الجسم فنجد أن الكثير من الحوامل يصابون بالصداع.

- تغير لون الجلد حول حلمات الثدي، بالفعل هذا الأمر يعد من أكثر العلامات التوضيحية للحمل، فهي تحدث في بداية الحمل وتظهر في أول أسبوع.

- الرغبة الزائدة في تناول الطعام تعد من أهم العلامات التي توضح أنك حامل، مع تحديد نوع معين من الطعام الذي تفضلين تناوله وهنا يطلق عليه "الوحم".