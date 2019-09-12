شكرا لقرائتكم خبر عن العرقسوس مش بس فى رمضان.. اعرف فوائده واشربه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرقسوس من المشروبات المرتبطة بقدوم شهر رمضان، ولكن في حقيقة الأمر هو المشروبات الهامة التي ينصح بتناولها طوال العام، وهذا ما ننصح به القراءة وأيضا موقع "healthline" الطبي.

يحتوي العرقسوس علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كفيتامين "ب وهـ"، والحديد والكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والزنك، والفوسفور وهذا ما يجعله من المشروبات المفيدة والهامة لك ولصحتك.

وهناك العديد من الفوائد التي تعم على جسم الإنسان فور تناوله لهذا المشروب الرائع، ومنها:

Advertisements

-يحافظ علي صحة العظام والأسنان ويحد من تعرضهم للضعف أو الكسر وذلك نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم.

-يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهذا الأمر يجعلها من المشروبات الهامة لصحة المعدة والأمعاء، ولذا لا تتردد في تناول هذا المشروب يوميا.

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ويحد من التعرض لأي مشاكل صحية به.

-ينظم نسبة الكولسترول في الدم ويقلل من فرص الإصابة بارتفاعها.

ولكن حظر التقرير مرضي الضغط المرتفع من تناول مشروبا العرقسوس وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر قد تكون من أسباب ارتفاع نسبته بالدم.