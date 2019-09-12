شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات يومية قد تسبب السيلوليت.. منها تناول الأطعمة السريعة والجلوس كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المسلم به أننا نكره جميعًا الدهون والسيلوليت، وتحدث في الغالب في الفخذين والذراعين والوركين والخصر ويصعب للغاية التخلص منها.

في بعض الأحيان وفقا لتقرير موقع " puretouchlaser" قد يكون السيلوليت وراثيًا وأحيانًا يظهر بعد فقدان الوزن، ومع ذلك هناك بعض العادات اليومية التي تسهم في تراكم السيلوليت والتي لا يعرفها الكثير منا.

1. الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء أو الجفاف أحد المساهمين الرئيسيين في تكوين السيلوليت، فعندما يكون هناك نقص في الماء في الجسم، تتراكم السموم في شكل السيلوليت، لذا يبقى الماء البشرة ناعمة ونضرة ومتوهجة.

2. الجلوس لفترة طويلة جدا

الجلوس أو الوقوف في نفس الوضع لفترات طويلة يؤثر على الدورة الدموية.، مما يتسبب في تشكيل السيلوليت، لذا يُنصح بالسير بين فترات الاستراحة لتحريك الجسم ومنع تراكم الدهون.

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3. تناول الأطعمة السريعة

تعتبر الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والمعبأة، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر، أفضل وسائل تساعد على تكوين السيلوليت، أيضا الأطعمة الالتهابية مثل الجبن والسمن والخبز الأبيض واللحوم الدهنية تعمل على الاحتفاظ بالسموم واستفزاز الخلايا لتنمو والتي تؤدي إلى السيلوليت.



اسباب ظهور السليوليت

4. ارتداء ملابس ضيقة للغاية

إذا كنت شخصًا يحب ارتداء الملابس الضيقة، احترس لان ارتداء الملابس الضيقة للغاية تمنع الدورة الدموية عن طريق الحد من التدفق الذي يخلق السيلوليت.

5. عدم ممارسة التمارين الرياضية

عدم القيام بأى نشاط بدني يعتبر السبب الرئيسي وراء تكوين السيلوليت، فقط 30 دقيقة من التمارين على الأقل يمنع حدوث السيلوليت على الجلد.

6.عدم استخدام فرشاة الجسم أثناء الاستحمام

يمكن أن تكون فرشاة الجسم مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بمنع السيلوليت، حيث يساعد على التخلص من طبقة خلايا الجلد الميتة التي تعزز نمو بشرة جديدة.

7.الإفراط فى شرب الكحول

الكحول يسبب انقباض الأوعية الدموية مما يجعل السيلوليت أكثر وضوحا. إن الشرب والتدخين المنتظمين يسببان مشاكل في السيلوليت لأنه يجعل الجسم يزيد الدهون عن طريق الاحتفاظ بالسوائل.