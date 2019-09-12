شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الربو.. أعراضه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو هو عبارة عن تضيق فى الممرات الهوائية في الرئتين، وإذا لم يتم علاجه بشكل صحيح يمكن أن يهدد حياتك، وفقاً لموقع " singhealth".



الربو

س: ما هو مرض الربو؟

هو تضييق فى الممرات الهوائية بالرئتين ويتميز بـ 3 مشاكل في مجرى الهواء، هى: الانسداد العكسي ، زيادة رد فعل الشعب الهوائية على المحفزات المختلفة والالتهابات.

س: هل يصيب الربو فئة عمرية محددة؟

نعم، يمكن أن يتطور الربو في أي عمر، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين، و يصاب بعض الناس بالربو لأول مرة عندما يكونون أكبر سناً.

س: هل الربو مرضاً وراثياً؟

نعم، حيث أن الوراثة تشكل عامل خطر للإصابة بالربو، فإذا كان لديك أحد أفراد العائلة مصاباً بالربو أو الحساسية ، فأنت عرضة للإصابة بالربو.

س: ما هى أعراض الربو؟

-الأعراض الأكثر شيوعًا للربو هي:

- صوت صفير فى الصدر.

-السعال خاصة في الليل.

-صعوبة التنفس.

ضيق الصدر.

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س/ ما هى أسباب الربو ؟

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة الربو وتشمل:

-التغيرات في درجة الحرارة والطقس.

-دخان التبغ ودخان الخشب.

-العطور والطلاء وأي روائح قوية أو أبخرة.

-مسببات الحساسية (جزيئات تسبب الحساسية) مثل عث الغبار وحبوب اللقاح والعفن ووبر الحيوانات.

-الالتهابات (الفيروسية أو البكتيرية) بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا.

-بعض الأدوية.

- الوراثة.