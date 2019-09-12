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شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الربو.. أعراضه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو هو عبارة عن تضيق فى الممرات الهوائية في الرئتين، وإذا لم يتم علاجه بشكل صحيح يمكن أن يهدد حياتك، وفقاً لموقع " singhealth".
الربو
هو تضييق فى الممرات الهوائية بالرئتين ويتميز بـ 3 مشاكل في مجرى الهواء، هى: الانسداد العكسي ، زيادة رد فعل الشعب الهوائية على المحفزات المختلفة والالتهابات.س: هل يصيب الربو فئة عمرية محددة؟
نعم، يمكن أن يتطور الربو في أي عمر، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين، و يصاب بعض الناس بالربو لأول مرة عندما يكونون أكبر سناً.س: هل الربو مرضاً وراثياً؟
نعم، حيث أن الوراثة تشكل عامل خطر للإصابة بالربو، فإذا كان لديك أحد أفراد العائلة مصاباً بالربو أو الحساسية ، فأنت عرضة للإصابة بالربو.س: ما هى أعراض الربو؟
-الأعراض الأكثر شيوعًا للربو هي:
- صوت صفير فى الصدر.
-السعال خاصة في الليل.
-صعوبة التنفس.
ضيق الصدر.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة الربو وتشمل:
-التغيرات في درجة الحرارة والطقس.
-دخان التبغ ودخان الخشب.
-العطور والطلاء وأي روائح قوية أو أبخرة.
-مسببات الحساسية (جزيئات تسبب الحساسية) مثل عث الغبار وحبوب اللقاح والعفن ووبر الحيوانات.
-الالتهابات (الفيروسية أو البكتيرية) بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا.
-بعض الأدوية.
- الوراثة.
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