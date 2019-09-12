شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. بعض المضادات الحيوية المستخدمة فى علاج الالتهابات تسبب فشل بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم، أن أخذ فئة من المضادات الحيوية الموصوفة عادةً قد يضاعف فرصك لحدوث "تسرب صمام القلب " مما يسبب فشل القلب.



المضاداات الحيوية قد تسبب فشل القلب

وقالت، إن المضادات الحيوية من مجموعة "الفلوروكينولون"، شائعة الإستخدام لعلاج التهابات الصدر، والتهاب المسالك البولية.

يصف الأطباء أكثر من 600 ألف منها كل عام، باعتبارهم يعالجون مجموعة من البكتيريا، وقد وجد الباحثون الأمريكيون أنها تؤدى إلى تضاعف فرص حدوث تسرب بصمام القلب القاتل.

تشير الدراسة إلى أن تناول فئة شائعة من المضادات الحيوية قد يزيد من ضعف فرصك في الإصابة بأمراض خطيرة في القلب، ووجد الباحثون أن المرضى الذين يستخدمون الفلوروكينولون لديهم خطر أكبر في الإصابة بمضاعفات على القلب، مما قد يؤدي إلى فشل القلب.



بعض المضادات الحيوية تسبب ضعف القلب

تستخدم الأدوية عادة لعلاج كل شيء من التهابات الصدر، إلى التهابات المسالك البولية، ويعتبر بعض الأنواع الشهيرة من هذه المجموعة من من أكثر الأدوية الموصوفة.

درس الباحثون في جامعة كولومبيا البريطانية 125.020 مريضًا تناولوا المضادات الحيوية في العام الماضي.

وقد وصف البعض الفلوروكينولون، "وهو الإسم العلمى للمجموعة "، بينما تناول البعض الآخر أنواع أخرى من المضادات الحيوية.

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اكتشف فريق البحث 12505 حالة من تسرب الصمام، والتي يمكن أن تؤثر على كيفية تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.



احذر المضادات الحيوية

اقترح الدكتور ماهيار إتمينان المؤلف الرئيسي للدراسة أن الفلوروكينولون يتم وصفه بشكل مفرط.

وأضافت الصحيفة، إن هذه الفئة من المضادات الحيوية تحقق نتائج جيدة لمعظم الحالات، وخاصة فى علاج الإلتهابات، لكن اعطائها بدون داعى قد تسبب كلا من مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، وكذلك مشاكل خطيرة في القلب.

ويأمل الباحثون أن تساعد دراستهم في معرفة الجمهور والأطباء أنه إذا كان المرضى يعانون من مشاكل في القلب، ولم يتم اكتشاف أي سبب آخر، فإن المضادات الحيوية الفلوروكينولونية قد تكون سببًا،وقد تم نشر النتائج في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

تشير الأرقام إلى أن أكثر من 675 ألف من مجموعات الفلوروكينولون تم الإستغناء عنها من قبل الأطباء، والممارسين الآخرين في إنجلترا وحدها، وبنفس الكمية تقريبًا في المستشفيات.=

ولكن كانت هناك ادعاءات بأن العقاقير التي تعتبر آمنة، يمكن أن يكون لها آثار جانبية، مثل تمزق الأوتار، ومشاكل المفاصل، وآلام الأعصاب.

بين عامي 1990و 2018، كان هناك ما يقرب من 11 ألف رد فعل سلبي و 107 حالة وفاة أبلغ عنها في بريطانيا لمضادات حيوية من مجموعة الفلوروكينولون.