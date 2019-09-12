شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حصوات.. هذه الأطعمة تحسن وظائف الكلى.. منها البصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض الكلى المزمنة من المشاكل الصحية الشائعة، ويمكن الوقاية منها، من خلال أنواع الأطعمة التي تساعد في تحسين وظائف الكلى والتخلص من السموم ومنع تشكل حصوات الكلى، وفقاً لموقع Step to health .

وبحسب الأبحاث العلمية، يتوقع العلماء أن انتشار مشاكل الكلى سيتضاعف في السنوات العشر القادمة، ويرجع ذلك إلى الشيخوخة التدريجية وزيادة الأمراض المزمنة الأخرى مثل مرض السكري والسمنة.

وتعديل نظامك الغذائي لتحسين وظائف الكلى ليس مجرد خيار صحي لكنه جزء أساسي من العلاج ، بجانب الأدوية وغسيل الكلى.



تحسين وظائف الكلى

أطعمة تحسن وظائف الكلى-البصل والبصل الأخضر

من الفوائد الرئيسية للبصل تحسين وظائف الكلى بفضل خصائصه المدرة للبول، حيث أنه يزيد من كمية الماء والملح المطرودين من الجسم عن طريق البول.

وأثبتت دراسة علمية قدرة البصل على تحسين وظائف الكلى بكفاءة والتخلص من السوائل في الجسم.

و من الفوائد الأخرى للبصل:

-ينظم نسبة السكر فى الدم.

-يعزز الهضم.

-يحسن المناعة.

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- يخفف من بعض أمراض الجهاز التنفسي.

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة كبيرة من الماء، لذا يساعد على تحسين وظائف الكلى، لأنه يسهل جمع وطرد البول، وهذا هو السبب في أنه يساعد أيضًا في تفتيت حصوات الكلى.

والجزر أيضاً جيد لصحة عينيك، لأنه مصدر جيد لفيتامين A، مما يساعد فى الحفاظ على قوة البصر، كما إن البيتا كاروتين يمنع الشيخوخة المبكرة ويحمى شبكية العين ويمنع إعتام عدسة العين.



التوت

-التوت

من الفواكه التى تساعد على منع الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، كما يحتوي عصير التوت البري على مواد مطهرة ومضادات حيوية تكافح البكتيريا التي تسبب الالتهابات البولية.

وتحتوي هذه الأنواع من الفاكهة أيضًا على حمض الكينيك، وهي مادة تعمل على تفتيت حصوات الكلوي ومنع تشكلها.

أطعمة أخرى تحسن وظائف الكلى

-اليوسفي.

-الليمون.

-الخيار.

-البازلاء الخضراء.

-عيش الغراب .