صحة ورشاقة

التهاب المخيخ يؤدي للاكتئاب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

حازم بدر

الخميس 2019/9/12 01:52 ص بتوقيت أبوظبي

التهاب المخيخ يؤدي للاكتئاب - أرشيفية

يلعب المخيخ الواقع في أسفل الجمجمة دورًا رئيسيًا في تنظيم الحركة والكلام، لكن فريقاً بحثياً من جامعة "كيوتو" اليابانية أضاف له دوراً آخر له علاقة بالاستجابات السلوكية، إذ تؤدي إصابته بالالتهاب إلى الاكتئاب. 

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وخلال الدراسة التي نُشِرت في دورية "Cell Reports"، وجد الفريق البحثي أنَّ استجابة الخلايا المناعية في الدماغ والمعروفة باسم "الخلايا الدبقية الصغيرة" للبكتيريا والفيروسات التي تهاجم الدماغ لتخفيف الأضرار تؤدي إلى التهاب يكون مسؤولاً عن الاكتئاب.

وتوصل الفريق البحثي لهذه النتيجة باستخدام تقنيات الفيزيولوجيا الكهربية، إذ وجدوا أنَّ الخلايا الدبقية الصغيرة تسببت في إطلاق الخلايا العصبية بمعدل متزايد، وهي ظاهرة تعرف باسم "اللدونة الداخلية"، وهذا بدوره تسبب في دخول المخيخ إلى حالة مفرطة في الالتهاب تسببت في تغير السلوك.

وأجريت هذه الدراسة على فئران التجارب، إذ تمَّت إصابتها بالتهاب مخيخي حاد أثَّر على التواصل الاجتماعي لديها بشكل كبير وبمجرد أن هدأ الالتهاب عادت إلى طبيعتها.

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