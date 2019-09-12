شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونيش.. إزاى تتعاملى مع حب الشباب عشان متسيبش أثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حب الشباب واحد من أبرز المشاكل المزعجة التى يخشى الكثيرون التعرض لها، حيث انه يترك اثر وبقع داكنة على البشرة، لذلك ذكر موقع wellandgoodبعض النصائح للتعامل مع حب الشباب والتخلص منها دون أن تترك اثر وهى:

1:ينصح بعدم ملامسة حب الشباب منعا لانتشار البقع أو انتقال الحبوب من مكان لآخر.

2: يجب غسل الوجه باستمرار وخصوصا باستخدام غسول مخصص للبشرة الدهنية للتخلص من الجراثيم والبكتيريا والحد من ظهور حب الشباب.

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حب الشباب

3:الإكثار من تناول الجزر، حيث إنه يحتوى على فيتامين أ الذى يعزز صحة الجلد ويحد من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة.

4:الحد من تناول الألبان، حيث أنها تزيد من ارتفاع الغدد الدهنية التى تؤثر على صحة البشرة وتسبب ظهور حب الشباب.

5:ينصح بوضع الكركم فى النظام الغذائى، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات والميكروبات والتى تحد من ظهور حب الشباب والبقع الداكنة على البشرة.

6:يجب الحد من تناول الأكلات الدهنية والتى تحتوى على زيوت ومقليات واستبدالها بالخضراوات والفواكه.