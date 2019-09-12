شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك نشفان ريق وجفاف بالعين.. ممكن تكون مصاب بمتلازمة "شوجرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بحالة جفاف الفم والعين من الحالات المنتشرة كثيرا وقد يكون السبب ورائها الإصابة بمرض مثل السكر أو الخوف أو بذل مجهود بدنى كبير، وقد يكون السبب وراء تلك الحاله متلازمة شوجرِن وهى اضطراب في الجهاز .

ووفقا لموقع" mayoclinic" قد يصاحب هذه الحالة اضطرابات أخرى في الجهاز المناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء.

عند الإصابة بهذه المتلازمة تبدأ الأغشية المخاطية والغدد المفرزة للرطوبة بالعين والفم بالتأثر مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الدموع واللعاب وهى حاله تنتشر من سن الأربعين خاصة عند السيدات ولا يوجد لها علاج حتى الن ولكن تعتمد الأدوية على تخفيف الأعراض فقط.

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وتتمثل أبرز الأعراض الخاصة بالإصابة بتلك المتلازمة جفاف العين والإحساس بحرقه أو حكة أو رمل في العينين، بالإضافة إلى جفاف الفم ويشعر المريض وأن فمه مليء بالقطن مما يجعل الابتلاع أو التحدث صعب.

وهناك أيضا أعراض مصاحبة بجفاف العين والفم وهى ألم المفاصل وتورمها وتصلبها، تورم الغدد اللعابية، الطفح الجلدي أو جفاف الجلد،جفاف المهبل،سعال جاف مستمر، الشعور بالإجهاد.

ومرض متلازمة شوجرِن هو مرضى مناعى نتيجة لإضطرابات المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعى للجسم الأنسجه والخلايا الداخلية له.