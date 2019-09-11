15 سببا تدفعك لزيارة طبيب العيون فورا

الاعتناء بصحة العيون ليس أمراً صعباً، لكنه يحتاج إلى استشارة سريعة من الطبيب، إذ تتعرض العين أحياناً لمشكلات صحية ناتجة عن عامل وراثي أو عرضي، أو التقدم في السن.

وحذَّر الدكتور هشام عيسى، استشاري طب وجراحة العيون وجراحات القرنية وتصحيح عيوب الإبصار في مصر، من تجاهل بعض الأعراض التي تظهر على العين من انتفاخ ورؤية هالات وغيرها.

ونصح عيسى بالكشف لدى طبيب العيون في حالة ظهور بعض الأعراض الأساسية لأمراض القرنية والمياه البيضاء التي يجب على إثرها استشارة الطبيب فوراً وهي:





1. إصابة القرنية بأشياء خارجية كفرع شجرة أو مواد كيميائية أو شرارة أو مضاعفات من ارتداء العدسات

2. الإحساس بجسم غريب داخل العين كذرة من الرمل

3. الإحساس بالألم مع الرمش

4. جفاف العين

5. انتفاخ في الجفون





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6. الإحساس بالألم عند النظر إلى الضوء أو الحساسية للضوء

7. رؤية هالات حول الأضواء

8. ملاحظة تمزّق أو احمرار شديد في العين

9. خروج صديد أو إفرازات لزجة من العين

10. ظهور قرحة بيضاء دائرية على قرنية العين





11. ظهور غيامة على القرنية

12. رؤية ضبابية أو ضعيفة

13. صعوبة متزايدة في الرؤية ليلاً

14. الحاجة إلى ضوء أكثر للقراءة

15. فقدان الرؤية



