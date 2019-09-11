شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. 5 أشياء ضعها فى اعتبارك عند علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبر السن أو تقدم العمر هو أكبر عامل خطر للإصابة بالسرطان، حيث أن 60 ٪ من المصابين بالسرطان فى عمر الـ 65 أو أكبر، فى هذا التقرير نقدم لك مجموعة نصائح لأفضل خطة علاج لكبار السن المصابين بالسرطان.



السرطان

ووفقاً لموقع "cancer"، فإن هناك عددا من الأشياء التى يجب وضعها فى الاعتبار عند علاج السرطان وتشمل هذه الأشياء ما يلى:

- يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت مصاباً بمرض آخر، بخلاف السرطان والأدوية وخطة العلاج لجميع الأمراض الخاصة بك.

- اطلب المساعدة في الأنشطة اليومية، والتى قد تتضمن هذه الأنشطة التسوق أو ارتداء الملابس، لذا يمكن أن تحصل على مساعدة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة.

- التغذية الجيدة فهي جزء مهم من علاج السرطان، أثناء العلاج ، من المرجح أن يفقد كبار السن الوزن بشكل خاص دون محاولة، هذا يمكن أن يعرضك لخطر المشاكل الصحية الأخرى، لذا قد يكون من المفيد أن يقوم الأصدقاء أو العائلة بإحضار الطعام الصحى وتجهيزه.

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السرطان 1

وهناك عدد من النصائح لخطة علاجية أفضل لكبار السن وتشمل:

- قبل علاج السرطان، تأكد من أنك تعرف كل الخيارات المتاحة، حيث تشير الدراسات إلى أن الأطباء لا يقدمون دائما للبالغين الأكبر سنًا كل علاج متوفر، قد يكون هذا بسبب قلقهم من الآثار الجانبية أو تعتقد أنك تريد علاجًا أقل بسبب عمرك أو لأسباب أخرى.

وهذا يترتب عليه إجراء اختبارات أقل، مثل الخزعات ، لمعرفة مرحلة السرطان، و الخزعة هي عندما يزيل الطبيب عينة صغيرة من الأنسجة ويفحصها بحثًا عن السرطان، وهذا بالطبع يؤثر على علاج السرطان بالسلب.

وبغض النظر عن عمرك، لديك الحق في معرفة جميع خيارات العلاج حتى تتمكن من اتخاذ القرار الأفضل بمساعدة طبيبك.

حافظ على البقاء آمناً أثناء العلاج، حيث أن السرطان أو غيره من الأمراض المزمنة قد تزيد من صعوبة الحركة وقد تجعلك تشعر بالدوار، لذا قبل البدء في العلاج، اجعل منزلك آمنًا حتى لا تتعرض لخطر السقوط وكسور العظام.