شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الصديق للقلب.. أطعمة للأشخاص الذين يعانون من ضعف القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نظام غذائى مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية قد يساعد على تجنب الكثير من المشاكل الصحية، حيث يمكن اتباع النظام الصحى أن يقلل من خطر أمراض القلب في الأشخاص العاديين.

ووفقا للجمعية الأمريكية للقلب " heart " فأن هذا النظام الغذائي يجب أن يتبع لمرضى ضغط الدم المرتفع والسكرى والكولسترول، إلا أنه مفيد أيضًا للأشخاص الأصحاء.

الأطعمة التى يمكن أن تكون مغذية للقلبالفواكه وخضراوات:

الفواكه والخضروات خير الاختيارات لصحتك، فهي لا تزيد من المناعة وتقلل من الالتهابات فحسب، بل إنها تكفي أيضًا احتياجات الجسم الغذائية. كلما كان تناولك الصحي أكثر، كلما قل إدمانك على الأطعمة السريعة.

الطماطم:

الطماطم غنية بالليكوبين وهو صبغة نباتية طبيعية لها خصائص مضادة للأكسدة استثنائية، مما يمنع الضرر الجذري الحر مع إدارة الدورة الدموية.

الخضروات الورقية الخضراء:

مثل السبانخ، والقرنبيط، واللفت، وغيرها من الخضروات التى تحتوى على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن، فهى غنية بفيتامين K والنترات الغذائية تساعد على السيطرة على ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.



اوميجا 3





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الأحماض الدهنية أوميجا -3

تعد الأسماك والمكسرات أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنيةن التى تنظم مستويات الدهون الثلاثية، وتقلل من ضغط الدم وتمنع تراكم البلاك في الشرايين، أهمها سمك السلمون، الماكريل، والتونة، الجوز.

الأفوكادو:

الأفوكادو مصدر رائع للدهون غير المشبعة الأحادية التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يرتبط تناول واحدة من الأفوكادو في اليوم بخفض مستوى الكولسترول السيئ في الجسم.

التوت:

أنواع التوت المختلفة والفراولة ، يوجد بهم العديد من العناصر الغذائية الحيوية، حيث تحتوي على الانثوسيانين التي تقلل الالتهاب وتمنع الجسم من الإجهاد التأكسدى.



اطعمة تساعد على حماية القلب

البذور:

هناك بعض البذور الغنية بالألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل بذور الكتان، بذور الشيا ، فهى لا تمنع فقط تمنع أمراض القلب ولكن أيضا تدير نسبة السكر في الدم وضغط الدم والدهون الثلاثية في الجسم.