كيف يؤثر مرض السكرى على القدمين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر مرض السكري على القدمين بشكل خاص، وهو ما يعرف بمرض القدم السكرى، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير مرض السكرى على القدمين، وفقاً لموقع " health change".



القدم السكرى

تأثير مرض السكرى على القدمين

وتتسبب مستويات السكر العالية في الدم في تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى القدمين والساقين، وهذا يتسبب في حرمان القدمين من الأكسجين والمواد الغذائية، ويجعل من الصعب على أي جروح أن تلتئم.

الاعتلال العصبي

يصاب حوالي 50٪ من مرضى السكري بالاعتلال العصبي الذي قد يؤثر على أقدامهم بطرق مختلفة مثل:

- الألم.

- الشعور بالحرقة فى القدمين.

- التنميل.

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- تشنجات العضلات.

- فقدان الإحساس بالقدم.

- تشوهات القدم.

كيف تتشكل جروح القدم السكري؟

تبدأ معظم جروح القدم المصابة بمرض السكري بتكوين جلد صلب، وتتشكل البشرة الصلبة عادة عند نقاط الضغط على القدم.

هذا الجلد الصلب قد لا يلاحظه أحد من قبل الأشخاص الذين يعانون من الإحساس بضعف القدم.

بمرور الوقت، قد يتسبب الجلد الصلب الذي ترك بدون علاج في حدوث جرح فى القدم، ويمكن أن تصاب الجروح بسهولة، كما أن ضعف إمدادات الدم يمكن أن يبطئ التئام الجروح.

التشخيص والعلاج المبكر للجلد الصلب والجروح يقلل من خطر حدوث مضاعفات (بما في ذلك البتر).