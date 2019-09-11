شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف ايه عن متلازمة "بود تشياري"؟.. مرض نادر يدمر الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من المتلازمات المنتشرة التى تصيب بعض الأشخاص بأمراض خطيرة وبعضها لا يوجد له علاج، ومن بينها متلازمة بود تشياري التى تؤدي الإصابة بها إلى تراكم الدم في الكبد والذي يصبح منتفخًا، ثم تتسرب السوائل من الكبد إلى تجويف البطن مما يمكن أن يسبب تضخمًا كبيرًا، يجد الكثير من المصابين صعوبة في تناول الطعام والتنقل وحتى التنفس.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" في الحالات القصوى يمكن أيضًا أن تصبح الأوعية الدموية الأخرى مسدودة مما يؤدي إلى تورم الكاحلين والساقين، قد يحاول الدم بعد ذلك التحرك حول الجسم في الأوردة الأخرى بجدران أكثر هشاشة، إذا انفجرت هذه، يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي قاتل.

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سبب متلازمة بود تشياري غير واضح ولكن قد يكون بسبب خطأ جيني يؤثر على كيفية تجلط دم المريض، كما تم ربط أورام الكبد وأمراض التهاب الأمعاء والحمل ووسائل منع الحمل عن طريق الفم، يهدف العلاج إلى الحفاظ على تدفق الدم إلى خارج الكبد، يمكن أن يشمل ذلك إعادة تدوير الأوردة المحظورة ، وإدارة احتقان الكبد ، ومنع جلطات الدم وتورم البطن.

قد يتم استخدام الدعامات للحفاظ على عروق الكبد مفتوحة ، في حين أن الأدوية المضادة للتخثر يمكن أن تساعد في الحفاظ على تدفق الدم.

إذا كانت هذه غير فعالة وكان المريض يعاني من مرض الكبد في المرحلة النهائية ، فقد تكون هناك حاجة لعملية زرع لانقاذ حياه المريض.