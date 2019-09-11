يعنى إيه تكلس العظام.. وما هى علامات الإصابة به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكلس العظام واحد من أشهر أمراض العظام انتشارا حيث إنه يسبب ألم المفاصل والعضلات والشعور الدائم بالتعب والإرهاق، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض العلامات الأخرى التى تدل على إصابتك بتكلس العظام وهى:

تكلس العظام

أعراض تكلس العظام

أعراض تكلس العظام 1:خشونة في المفاصل وانتفاخ شديد حول المفصلين. 2:انقباض شديد فى العضلات. 3:مشاكل فى الجهاز الهضمى ومنها الالتهابات والمغص. 4:تصلب المفاصل ووجود تشوهات فى الاصابع. 5:قد يعانى البعض من وجود حصوات فى المسالك البولية تسبب مشاكل فى الكلى. Advertisements وهناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بتكلس العظام ومنها 1: العوامل الوراثية قد تزيد من خطر الإصابة بتكلس العظام أى إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض. 2:الشيخوخة تسبب تكلس العظام. 3:بذل مجهود كبير قد يؤثر على صحة العظام ويسبب التكلس. 4:السمنة المفرطة تزيد من خطر الاصابة بتكلس العظام. 5:خلل فى نسبة الكالسيوم فى الجسم يسبب تكلس العظام. 6:التهاب فى مفاصل الرقبة والشعور بالتعب والإرهاق. ولعلاج تكلس العظام ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب مع الاهتمام بتناول الاكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها "السمسم، الثوم،البقدونس، الفاصوليا".

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