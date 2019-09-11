شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الأمعاء والمعدة عدوى فيروسية بسبب عدم النظافة.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب المعوى المعدى هو حالة تهيج في المعدة والأمعاء وله العديد من الأسباب، وهو الإصابة بعدوى فيروسية أو تناول الطعام أو الماء الملوث بالجراثيم والطفيليات، وهى حالة تحدث أكثر شيوعا عند الأطفال نتيجة لحدوث تفاعل بأجسامهم عند تناول طعام.

ووفقا لموقع " webmed" تتضمن أعراض الإصابة بالالتهاب المعوى المعدى الغثيان أو القيء، الإسهال، تقلصات بطنية، حمى.

فى حالة الإصابة بمرض الالتهاب المعوى المعدى يجب التوقف عن الأكل لبضع ساعات حتى تهدأ المعدة، وتناول السوائل بكميات بسيطة جدا للحد من الإصابة بالجفاف، حيث يمكن أن تزداد حاله الغثيان والقيء عند شرب كميات كبيرة من السوائل أو الماء أو عند شرب السوائل بسرعة كبيرة.

كما يجب التبول بفترات منتظمة ويكون البول خفيف وشفاف اللون، فى حالة الإصابة بالدوخة قد يكون علامة على الإصابة بالجفاف، وهو ما يتطلب تدخل طبى فورى.

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العودة إلى أكل الطعام تدريجيا ، فيجب تتناول وجبات غذائية صغيرة بتكرار فى حالة الشعور بالغثيان، والبدء بالأكل الخفيف على نحو تدريجي كالأطعمة التي يسهل هضمها مثل المقرمشات المملحة والخبز المحمص والموز والرز والدجاج.

يجب تجنب الحليب ومنتجات الألبان والكافيين والنيكوتين والأطعمة الدسمة أو التى تكثر فيها التوابل لبضعة أيام.

يجب أخذ الكثير من الراحة بسبب زيادة الإحساس بالضعف والتعب.

يجب التدخل الطبى الفورى فى حاله استمرار القيء لأكثر من يومين أو استمرار الإسهال لأكثر من عدة أيام.

وجود دم مع الإسهال.

الدوخة أو الإغماء عند الوقوف.