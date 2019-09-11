شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يعقد مؤتمره العلمى الأول باستعراض الجديد فى الصحة والتغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز القومى للبحوث، مؤتمره العلمى الدولي الأول فى الفترة من 16-18 سبتمبر 2019 بالقاعة الجديدة بالمركز، برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور وزارة الإنتاج الحربى، و سفير فرنسا فى مصر، وعدد من الوزارات، ورجال الدولة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المستمر بين المركز القومى للبحوث والمركز الثقافى الفرنسى، وفى إطار العام الثقافى المصرى الفرنسى 2019، وبناء على إتفاقية التعاون العلمى بين المركز و Grenoble INP-Pagora.

يشارك فى هذا المؤتمر شعب المركز المختلفة، ولفيف من العلماء والباحثين فى مصر وفرنسا وألمانيا وأمريكا وبلغاريا وهولندا و دول أخرى، ويحاضر أكثر من 20 محاضرا أجنبيا بأحدث أبحاثهم العالميه لعرض أحدث ماتوصل إليه العلم فى مجالات التنمية المستدامة بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع خطة الدولة 2030.

كما سيتم توقيع أكثر من إتفاقيه دولية بين المركز ودول خارجية، بما يضمن تبادل الخبرات بين الطرفين، يتناول المؤتمر 6 محاور للتنميه المستدامة تشمل الصحة، والصناعة، والإبتكار والتغذيه والطاقة، والمياه، وكذلك البيئة، والتغيرات المناخيه.