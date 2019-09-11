شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من تراكم شمع الأذن ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شمع الأذن هو مادة تنتجها الأذن بشكل طبيعي وهى مادة بنية صفراء سميكة أو لزجة، وتتحكم الجينات فى لون الشمع، وهذا الشمع له وظائف هامة لصحة الأذن لكن تراكم شمع الأذن يسبب مشاكل تتعلق بالسمع، لذا يجب الوقاية من تراكم شمع الأذن بعدة طرق نتعرف عليها فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Health change".



شمع الاذن

وظائف شمع الأذن

شمع الأذن له وظائف هامة، حيث يقوم بمنع دخول الأتربة من الوصول إلى طبلة الأذن، وسيتم نقل شمع الأذن المملوء بالغبار ببطء عن طريق الطبقة العليا من جلد الأذن نحو الفتحة الخارجية للقناة،عندما يصل الشمع "الأقدم" إلى فتحة قناة الأذن، يجف ويسقط.

ويوفر شمع الأذن أيضًا حماية للأذن عن طريق منع العدوى والالتهابات، بسبب الطبيعة الحمضية للشمع والإنزيم القوي (الليزوزيم) الذي يحتوي عليه، فإنه يمنع نمو البكتيريا والفطريات في الأذن.

و يوفر شمع الأذن أيضًا طبقة مضادة للماء لجلد قناة الأذن، مما يمنع تراكم المياه وتغلغلها فى الأذن.

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طرق الوقاية من تراكم شمع الأذن

شمع الأذن هو إفراز طبيعي للجسم ولا توجد وسيلة لمنع الجسم من إفراز هذه المادة، تتمثل إحدى الطرق لمنع تراكم شمع الأذن في تجنب استخدام أعواد القطن في قناة الأذن.

- وأفضل طريقة لتنظيف الأذن الخارجية هي مسح الفتحة الخارجية للأذن بقطعة قماش مبللة مطوية فوق السبابة دون الدخول إلى قناة الأذن.

- نظرًا لأن معدل إنتاج شمع الأذن يختلف من فرد لآخر، فمن المستحسن التحقق من الأذن مرة واحدة على الأقل شهريًا، إذا كان الشمع قد بدأ في التراكم، ويمكنك البدء في استخدام أي من العلاجات الأخرى.

- قطرات تليين الأذن، ولكن قبل استخدامها تأكد من أن الأذن لا يوجد بها عدوى أو ثقب في طبلة الأذن.