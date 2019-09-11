شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن قصور القلب وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصور القلب هو حالة مزمنة تقدمية لا تستطيع فيها عضلة القلب ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم من الدم والأكسجين، ووفقا لتقرير موقع منظمة "heart" نعرض أبرز ما يخص قصور القلب :

س : ماذا يحدث للجسم أثناء فشل القلب؟

ج: قصور القلب يحدث نتيجة لكثير من أمراض القلب عندما يكون القلب غير قادر على ضخ أو تلقي الدم حسب متطلبات الجسم.

وبسبب عطل المضخة، يميل السائل إلى التراكم في الرئتين والأجزاء التابعة للجسم، وعندما يتراكم فائض من السائل في الرئتين، فإنه يؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والسعال، في البداية يكون موجودًا أثناء الجهد المبذول، ولكن مع تدهور الحالة، تكون موجودة حتى في وضع الراحة أو الاستلقاء.



قصور القلب

س: ما هو متوسط ​​العمر المتوقع لشخص يعاني من قصور القلب؟

ج : المرضى الذين يعانون من قصور القلب لديهم فترة بقاء محدودة، ووفقا للإحصاءات، يمكن البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات أقل من 50 ٪. ومع ذلك، مع الرعاية المناسبة في النظام الغذائي والعقاقير وتعديلات نمط الحياة، غالبا ما يكون البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة.

س : ما هي أعراض فشل القلب؟

ج : أعراض قصور القلب هي ضيق التنفس عند المجهود أو الراحة، والتعب السهل، ووذمة الكاحل الثنائية، وزيادة الوزن وقلة الشهية.

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عضلة القلب

س : ما هي أسباب فشل القلب؟

ج: أسباب قصور القلب كثيرة، ولكن السبب الأكثر شيوعًا لفشل القلب هو انخفاض انقباض القلب بسبب الأضرار التي لحقت عضلة القلب بعد نوبة قلبية.

يمكن أن يكون هذا بسبب العدوى الفيروسية السابقة التي تؤثر على عضلة القلب، أو الإفراط في استهلاك الكحول، أو اعتلال عضلة القلب المرتبط بالحمل ، وما إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تلف الصمامات بسبب الضيق أو التسرب إلى فشل القلب الحاد أو المزمن.

س : هل يمكن علاج قصور القلب؟

ج: يمكن علاج قصور القلب بطرق مختلفة، فعادةً ما يكون العلاج الفوري هو التخلص من السوائل المتراكمة الزائدة في الجسم عن طريق إعطاء الأدوية لزيادة إنتاج البول، وتقليل مقاومة ضخ القلب وتحسين انقباض القلب.

س: ما هى خيارات علاج قصور القلب؟

ج : تتضمن خيارات علاج قصور القلب العلاج الدوائي أو تعديل النظام الغذائي أو تعديلات نمط الحياة أو إجراء القلب التصحيحي لأي مشاكل هيكلية في القلب، أو زرع جهاز تنظيم ضربات القلب عند الضرورة وما إلى ذلك.

في بعض الحالات ، عندما تتضرر عضلات القلب بشكل لا رجعة فيه أو زرع القلب أو مساعدة البطين، يمكن زرع أجهزة لعلاج قصور القلب.