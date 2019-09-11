"قمة التصنيع والتجارة المستقبلية" في دبي تناقش الذكاء الاصطناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت "قمة التصنيع والتجارة المستقبلية ٢٠١٩"، التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة "إكسبو تريد ميدل إيست"، يومي ١٠ و١١ سبتمبر/أيلول بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار محليا وعماليا في القطاع الصناعي والتجاري.

وعبر سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية، عن فخره لمشاركة المدينة في فعاليات "قمة التصنيع والتجارة المستقبلية ٢٠١٩" في دبي، لافتا إلى أن المشاركة تمثلت في تبادل النقاش خلال حلقة حوارية حول: "استراتيجية دبي الصناعية ٢٠٣٠".

وأشار "أبو الشوارب" خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى أنه تمت مناقشة أهم التحديات التي تواجهها الجهات العاملة في القطاع الصناعي في دبي، وأهم المبادرات التي تم استحداثها لوضع حلول مبتكرة لهذه التحديات.

وبدوره، أوضح المدير العام لمجمع دبي للعلوم مروان عبد العزيز، أن المجتمع يضم أكثر من ٣٥٠ شركة، ما بين شركات ناشئة وعالمية، ويتم تقديم مختلف الخدمات لتسهيل عملهم منذ مرحلة الإنتاج وحتى التوزيع والتسويق.

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وأضاف عبد العزيز لـ"العين الإخبارية" أن المجمع أيضا يعمل على سن القوانين ووضع الأطر لتنظيم عمل هذه الشركات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

بينما أكد سعيد السويدي، مدير واحة الصجعة الصناعية، أن دور الواحة يكمن في توفير بيئة متكاملة ومعاصرة للمستثمرين، تحقيقا للاستدامة التشغيلية في المستقبل.

ولفت السويدي لـ"العين الإخبارية"، إلى أن مشروع الصجعة يمتد على ١٤ ألف قدم مربع، ويشتمل على وحدات صناعية متنوعة بين الثقيل والخفيف ومتعدد الاستخدام.