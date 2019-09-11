شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "الصحة العالمية" تعقد مؤتمر القمة العالمية للتطعيم ببروكسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة الصحة العالميية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، مؤتمرالقمة العالمية للتطعيم، وذلك يوم 12 سبتمبر 2019 في بروكسل ببلجيكا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، تقام الفعالية تحت الرعاية المشتركة لرئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والمدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم غيبريسوس.

وتضم هذه الفعالية الرفيعة المستوى الممتدّة ليوم واحد نحو 400 شخصية، من الزعماء السياسيين، والممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، ووزارات الصحة، والأكاديميين البارزين، والعلماء والمهنيين في مجال الصحة، والقطاع الخاص، والجهات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظمات غير الحكومية.

Advertisements

ويتمثّل الغرض العام منها في تفعيل العمل العالمي لمكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، والتصدي لنشر معلومات مضلّلة فيما يخص اللقاحات، وستسلط القمة الضوء على الدور القيادي الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مجال التطعيم، علاوةً على تعزيز الإلتزام السياسي بالقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وإشراك الزعماء السياسيين، والقادة من القطاعات العلمية، والطبية، وأوساط الصناعة، والمؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام الرقمي والمجتمع المدني.



القمة العالمية للتطعيم

وأشارت المنظمة إلى أن التطعيم يعد من أنجح التدابير الصحية العمومية في العصر الحديث، فبفضل عمليات التطعيم الواسعة الانتشار، تم استئصال الجدري، وباتت أوروبا خالية من شلل الأطفال، حيث انحسر عدد البلدان التي يتوطّنها شلل الأطفال على نطاق العالم إلى ثلاثة بلدان فقط في عام 2018، ويحول التطعيم دون حدوث ما يقدَّر بـ2.5 مليون وفاة على النطاق العالمي سنوياً، كما يَحُدّ من تكاليف علاج أمراض محددة.



التطعيم يقى من وفاة 2.5 مليون وفاة = سنويا فى العالم

ورغم سجل الإنجازات التي حقّقها التطعيم، تواجه بلدان كثيرة في أنحاء العالم حالياً فاشيات غير مسبوقة لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات نتيجة عدم كفاية معدلات التغطية بالتطعيم، إن عدم المساواة في إتاحة اللقاحات، والمخاطر التي تهدّد الثقة العامة في التطعيم ببعض الأماكن أمر يبعث على القلق، ويشكّل أحد التحديات الرئيسية في مجال الصحة العمومية، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المعلومات المضلِّلة الخاصة باللقاحات تُعتبَر أحد التهديدات الصحية الرئيسية في عام 2019.