شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب سماع صوت الصفير بالصدر.. التدخين والحساسية أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض الصدر والجهاز التنفسي كثيرة قد يكون أحد اهم أسبابها نوبات الربو وحساسية الصدر التى قد يصاحبها صفير الصدر والتى يسمع صوت مرتفع، مصدره الصدر والناتج عن تهيج وضيق في الممرات الهوائية بدايه من الحلق وحتى الوصول إِلى الرئتين.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" تشمل الأسباب الأكثر شيوعاً وراء تكرار صفير الصدر الإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن حيث يسبب هذين المرضين حدوث شعور بضيق وتشنج في الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين وما يعرف بالتشنج القصبي.

كما يمكن أن يؤدي أي التهاب في الحلق أو في الممرات الهوائية الكبيرة إِلى صفير الصدر، وهناك حالات اخرى من بينها:

حالات الحساسية.

ردة فعل تحسسية شديدة نتيجة التعرض لعضة حشرة .

الربو

توسع القصبات وهى حالة رئوية مزمنة لا يمكن التخلص فيها من المواد المخاطية بسبب توسع القصبات الهوائية الطبيعي.

التهاب القصيبات وهى أكثر شيوعا لدى الأطفال الصغار.

التهاب الشعب الهوائية.

داء الانسداد الرئوي المزمن .

انتفاخ الرئة.

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التهاب لسان المزمار .

استنشاق جسم غريب.

ارتجاع المريء.

فشل القلب.

سرطان الرئة.

تناول بعض الأدوية خاصة الأسبرين.

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

الالتهاب الرئوي.

التهاب الممرات التنفسية وهى حاله تصيب الأطفال أقل من عمر سنتين.

التدخين وهى أحد أهم الأسباب وراء صفير الصدر.

الإصابة خلل وظيفي في الأحبال الصوتية وهى حالة تؤثر على حركة الأحبال الصوتية.