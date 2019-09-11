شكرا لقرائتكم خبر عن مرة كل أسبوعين.. اعرف فوائد الساونا على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجلوس لمدة 15 دقيقة في غرفة مصنوعة من الخشب وذات حرارة عالية يطلق عليها غرفة السونا، التي لها العديد من الفوائد الهامة لجسمك ولصحتك النفسية والجسمانية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "webmed".

فوائد السونا لجسمك..

هناك العديد من الفوائد الهامة التي تعم على جسمك بعد أخذ قسط من الراحة في غرفة السونا، ومنها:

- التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وذلك عن طريق التعرق.

- تساعد في ارتفاع معدل حرق الدهون في الجسم، وهذا يجعلها من الحيل الجيدة في القضاء على الوزن الزائد.

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- تنقية البشرة والحصول على بشرة نضرة وحيويه، كما أنها تقضي على مظهر حب الشباب وتعمل علي ترطيب البشرة.

- تقضي على الضغوط النفسية، وتساهم بشكل كبير في الحصول على الراحة النفسية والحد من التوتر والقلق.

- تعمل على قتل الفيروسات والبكتريا الضارة.

- من أفضل الأسباب المؤدية للإصابة للقضاء علي الأرق، وتساهم في أخذ قسط جيد من النوم.

- تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وتحد من الإصابة بالأمراض الخاصة به.