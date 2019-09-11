1000 خبير ومختص في "قمة التصنيع والتجارة المستقبلية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لاقتصادية دبي التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالشراكة مع شركة "إكسبو تريد ميدل إيست" المتخصصة في تنظيم الفعاليات، "قمة التصنيع والتجارة المستقبلية ٢٠١٩" في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي في دبي، يومي ١٠ و١١ سبتمبر/أيلول.

وأكد محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، لـ"العين الإخبارية"، أن هذه القمة تقام للعام الرابع على التوالي وتشهد مشاركة متميزة كل عام.

مشيراً إلى أنها تعد بمثابة ملتقى سنوي تتم فيه مناقشة أبرز ما توصل إليه القطاع الصناعي خاصة مع التطور التكنولوجي.

ولفت الكمالي إلى أن الحكومة تبذل جهداً كبيراً في وضع استراتيجيات متطورة، وهو ما انعكس على القطاع الصناعي بشكل إيجابي، وتعمل القمة على توضيحه للقطاع الخاص.

وأوضح مروان عبدالعزيز، المدير العام لمجمع دبي للعلوم، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الهدف من القمة يكمن في فهم التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الصناعي، لتتم بناء عليه صياغة سياسات واستراتيجيات على مدار السنوات المقبلة لوضع حلول لهذه التحديات.