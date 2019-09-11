فيديو.. أحمد الرميثي: الوحدة قادر على التتويج بدوري الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن صفقة اللاعب الإسباني كارليتوس ستكون آخر صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي.

وقال الرميثي في تصريحات للعين الرياضية خلال مؤتمر تقديم اللاعب إن الوحدة لا ينقصه شيء من أجل المنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.

وكان الوحدة قد تعاقد مع اللاعب كارليتوس لمدة 3 سنوات، ليكون إضافة هجومية مع العنابي وتعويضا عن رحيل المهاجم البرازيلي ليوناردو دي سوزا

وأتم الرميثي تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع في نادي الوحدة مطالب بتحقيق الألقاب والبطولات هذا الموسم.