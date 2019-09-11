5 أسباب لانفصال شبكية العين.. احذر الشيخوخة والسكر

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/9/11 05:34 م بتوقيت أبوظبي
ارتفاع مستوى السكر في الدم ولمدة طويلة يسبب انفصال شبكية العين
إذا كنت ترى بقعا سوداء أو رمادية أو شعيرات أو خيوطا عنكبوتية، أو لاحظت وجود غيمة أو ساترا يغطي مجال الرؤية، أو ترى ومضات من الضوء، لا تتردد في زيارة الطبيب فورا، فهذه الأعراض قد تدل على الإصابة بانفصال الشبكية.
والشبكية هي طبقة رقيقة تغلف العين من الداخل وتحتوي على طبقات من الخلايا والألياف العصبية وخلايا مستقبلة للضوء تعمل على تحويل أشعة الضوء التي تستقبلها عدسة العين إلى نبضات عصبية يتم نقلها عبر العصب البصري إلى الدماغ ليتم تفسيرها كصورة مرئية.
وعن أسباب انفصال الشبكية، يقول الدكتور هشام عيسى، استشاري طب وجراحة العيون بمصر: "تنفصل الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي تغذي خلايا الشبكية بالأغذية والأكسجين".
وأضاف: "كلما زادت فترة الانفصال بدون العلاج المناسب زاد معها احتمال الإصابة بفقدان البصر الدائم".
أسباب انفصال شبكية العين
يوضح الدكتور هشام عيسى أهم أسباب انفصال الشبكية كالتالي:
1- تنفصل الشبكية ذاتيا: وهو النوع الأكثر انتشارا، ويحدث نتيجة حدوث ثقوب أو فجوات بالشبكية تسمح بمرور سائل العين الزجاجي من خلف الشبكية، ويتجمع حتى يتم الانفصال، مؤديا لفقدان البصر، وسبب ذلك هو التقدم في العمر والشيخوخة، مسببين تغير في السائل الزجاجي ليصبح أكثر سيولة وينكمش مسببا للثقوب.
2- ارتفاع مستوى السكر في الدم ولمدة طويلة.
3- حدوث إصابات أو جروح في العين أو بسبب الالتهابات والأورام.
4- قصر النظر الشديد.
5- عمليات جراحية سابقة في العين.
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