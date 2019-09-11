٨ أشياء تريدها المرأة من الرجل أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

لا ينتبه الغالبية العظمى من الرجال عما يمكن أن تفضله زوجته أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، وهو ما يؤدي إلى النهاية إلى الشعور بالملل أو الفتور في العلاقة الجنسية. فهناك دائمًا أشياء تبحث عنها المرأة أثناء العلاقة الحميمة والتي تساعدها في الشعور بالمتعة الجنسية ولكن تخجل من مصارحة الزوج عن هذه الأشياء.

وكما سبق وتحدثنا عما يريده الرجل من زوجته خلال العلاقة الجنسية، فاليوم، جمعنا لك أكثر الأشياء التي تبحث عنها المرأة أثناء الجماع...

حدثها عن مدى جمالها



أحد الأشياء المفضلة لدى أغلب السيدات هو اهتمام الزوج بها والتعبير عن حبه لها. مثل، أن تعبر لها عن مدى جمال جسدها وهو الأمر الذي يساعد في الشعور بالثقة بالنفس الذي تبحث عنه كل امرأة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها.تحدث مع زوجتك عما تريده



يجب أن ينتبه الرجل لما تقوله زوجته حول علاقتهما الحميمة. أي الاهتمام بما يثير نشوة زوجته، وكذلك ما يعجبها أو العكس أثناء الجماع. لأن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تقوم بها أثناء العلاقة الحميمة ولا تفضلها المرأة وتخجل من مصارحة الزوج بها.

المداعبة والقبلاتهناك العديد من الرجال يتجاهلون الاهتمام بتقبيل زوجاتهم أو مداعبتهن أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. فما لا يعرفه الرجال، أن هناك تأثير قوي للمداعبة والقبلات على الزوجة لأنه سيزيد من الشعور بالنشوة لدى المرأة. فهناك أماكن إثارة بجسم المرأة بمجرد أن يقبل الرجل المرأة في هده المناطق ويبدأ بمداعبتها، يجعل زوجته في أعلى مراحل الإثارة.

رائحة الرجل

تعتبر رائحة الرجل من الأشياء التي يمكن أن تجذب أو تنفر المرأة من زوجها. فالعديد من الرجال لا ينتبهون إلى الاستحمام قبل ممارسة العلاقة الزوجية أو أن تكون رائحة فمه سيئة. لهذا يجب الانتباه إلى هذه الأشياء لأن رائحة الرجل كلما كانت مميزة ورائعة فهذا يساعد في إثارة الزوجة.

التجديد والتغيير أثناء العلاقة الحميمة

يبحث كل من الرجال والنساء عن أفضل طريقة لكسر الروتين أثناء العلاقة الجنسية. لهذا فمن المفضل البحث عن أوضاع جنسية جديدة لم تجرباها بعد وذلك لإثارة الرغبة الجنسية لديكما. كما يمكن البحث عن ألعاب جنسية يمكن أن تزيد من أجواء المتعة. ولكسر الملل أيضاً، يجب عليكما تغيير مكان العلاقة الجنسية. فبدلاً من أن تكون دائمة بغرفة النوم، فيمكن تجربة العلاقة الحميمة في المطبخ أو على الأرض في غرفة المعيشة أو على المنضدة مثلاً.

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.السيطرة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

في البداية يجب أن يعرف الزوج ما تفضله زوجته. فهناك بعض النساء تفضل أن تكون هي المسيطرة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. حيث يثيرها الشعور بالسيطرة خاصة عند تجربة وضعية الفارسة التي تجعلها تتحكم أثناء ممارسة الجنس. بل وأن هذه الوضعية تساعدها في إشباع رغبتها الجنسية بطريقة رائعة. وعلى النقيض تمامًا هناك بعض النساء تفضل أن يكون الرجل هو القائد والمتحكم بالعلاقة فهذا يزيد من شعورها بالنشوة الجنسية.

الوقت مهم أثناء العلاقة الجنسية

هناك العديد من الرجال يتعاملون مع العلاقة الزوجية وكأنها مهمة يجب أدائها بأسرع وقت دون الانتباه إلى ما تبحث عنه المرأة أثناء العلاقة الجنسية. فيجب على الرجال الاهتمام بمراعاه المرأة ومنحها وقتها الكافي أثناء المداعبة وذلك لأن الشعور بالمتعة لا يكون للرجال فقط، بل يجب التأكد بأن المرأة هي أيضًا تشعر بالمتعة.

انتبه لوصول زوجتك للنشوة الجنسية

من الأشياء التي يمكن أن تكون مزعجة لدى المرأة هو أن يصل الرجل للنشوة الجنسية قبلها وبالتالي لا تشعر بأي متعة، كلما قاموا بممارسة العلاقة الحميمة. لهذا يجب على الرجال الانتباه لما يمكن أن يُشعر المرأة بالمتعة الجنسية ويزيد من إثارتها حتى يصل كلاً منهما للنشوة الجنسية معاً.

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