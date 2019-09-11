٥ أوضاع جنسية عليك تجربتها مع زوجك

التغيير والتجديد في العلاقة الجنسية أمر ضروري بين الزوجين، حتى لا يشعران بالملل والذي بدوره يولد الفتور الجنسي. لذلك يجب على كل من الرجل والمرأة تجربة أوضاع جنسية جديدة. وكذلك أماكن جديدة لممارسة العلاقة الجنسية بعيداً عن الفراش. وهناك العديد من الأوضاع الجنسية التي عليك تجربتها مع زوجك. فهي ليست من نوع الحركات المعقدة، ولكنها حقاً مختلفة عن التي اعتدتي عليها.

والآن، أصبح من الضروري أن تحرصي دائما على إشعال حياتك الجنسية وتتعرفي على أوضاع جديدة للجماع عليك تجربتها مع زوجك...

١- كوني من أعلى

إن كان زوجك معتاداً على أن يكون من أعلى، فجربا تغيير الوضع قليلاً. ثقوا بنا، فهناك الكثير من الرجال الذين يحبون أن تكون المرأة في الأعلى. هذا الوضع حقا مغري لهم، كما أن شعورك بالسيطرة سيعجبك بشكل لا يصدق.

٢- وضع راقصة البالية

نعم مثلما قرأتي تماماً! فما المانع أن تمارسي العلاقة الجنسية مع زوجك وأنتما واقفان؟! فمثلاً يمكنك الوقوف على ساق واحدة مع لف الأخرى حول خصر زوجك. نعتقد أن هذا سيكسر الأجواء الروتينية للعلاقة الجنسية.

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٣- وضع القفل

واحداً من الأوضاع الجنسية التي تشعر الزوجين بالترابط القوي. فكل ما على الزوجة فعله، هو الجلوس على منضدة ذات ارتفاع متوسط، مع لف ساقيها حول خصر زوجها. وبذلك يكون الزوج قريباً بشكل كبير من زوجته. وهو بالتأكيد ما سيجعلكما تشعران بمتعة جنسية أكبر.

٤- وضع الاسترخاء

هذا الوضع مليء بالمتعة الجنسية، و من أفضل طرق الجماع وأساسه هو الاسترخاء. استلقيا على السرير على جانبكما بحيث يكون وجهكما مواجها لبعض. اجذبيه إليك ولفي ساقيك حوله ثم انزلي بجسمك قليلا لتستعدي لعملية الإيلاج. هنا سوف يلف زوجك ذراعيه حولك ويجذبك إليه.

٥- وضع قنديل البحر

هل تعلمين أن هذا من الأوضاع الجنسية التي يمكن ممارستها في حال كان أحدكما يشعر بالإرهاق؟! كل ما عليك فعله هو الجلوس على السرير في وضع مريح مع جلوس زوجك مواجهاً لك. قومي بلف ذراعيك حول زوجك بشكل مريح لك واجعليه يقترب حتى يصبح ملاصقاً. فبخلاف أن هذا الوضع يمنحكما جماع عميق إلا أنه يزيد من إثارة كليكما نظراً للتواصل البصري والذي يلعب دوراً كبيراً في العلاقة الحميمة.