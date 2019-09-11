شكرا لقرائتكم خبر عن جدد خلاياك الجذعية وحافظ على جسمك من الأمراض بقائمة مشروبات وأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كنت بصحة جيدة وترغب في تحسين قوتك وببساطة العمر بأمان، أو لديك حالة مزمنة خطيرة، مثل أمراض القلب أو مرض الزهايمر أو مرض السكري أو حتى السرطان، فهناك طريقة لاستخدام النظام الغذائي لتوجيه الخلايا الجذعية للمساعده على الشفاء من الداخل الى الخارج.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فهناك أطعمه ومشروبات تساعد فى الحفاظ على الخلايا الجذعية لجسم الإنسان وهى :

- الخل

- خل البلسمك يحتوى على الميلانييدات والتي تمنع تلف الحمض النووي، كما أن خل التفاح قد تبين أنه يقلل من الكوليسترول في الدم.

- زيت الزيتون

- الفلفل الأسود

- الفواكه المجففة مثل المشمش،العنب البرى، الكريز، التوت البري، المانجو ، البابايا، والزبيب لتناول وجبات خفيفة

- المكسرات مثل اللوزو الكاجو والصنوب والجوز نظرًا لارتفاع نسبة الزيت فيها

Advertisements

- الشاي والقهوة

- الطماطم المعلبة والصلصة.

- العسل

وتُظهر الدراسات أن الخلايا الجذعية الموجودة في النخاع العظمي والجلد والقلب والأعضاء الأخرى يمكن أن يتم تفعيلها من خلال ماذا وكيف نأكل.

يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة المناسبة على تحفيز الخلايا الجذعية الخاصة بكل إنسان إلى العمل للمساعدة في نمو العضلات والحفاظ على الحيوية وإبطاء آثار الشيخوخة، فلا تحافظ الخلايا الجذعية على الشباب فقط بل يمكنها أيضًا تجديد الأنسجة التي لحقت بها أضرار بسبب الشيخوخة، مما دفع الجسم للشفاء بسرعة أكبر.

كقاعدة أساسية الأنظمة الغذائية عالية الدسم أو عالية الملح أو عالية السكر يمكن أن تعيق نشاط الخلايا الجذعية، ويساعد تناول الطعام دعم الخلايا الجذعية الموجوده بالجسم على مكافحة الأمراض المزمنة فإذا كان الشخص يعانى من نوبة قلبية أو سكتة دماغية فيمكن للخلايا الجذعية المساعدة في إنقاذ القلب وإعادة بناء الدماغ.

تشمل الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تجنيد الخلايا الجذعية ايضا الكركم حيث يحتوي على الكركمين الذي له خصائص مؤيدة للتجديد والشاي الأخضر "أربعة أكواب يوميًا تزيد الخلايا الجذعية بنسبة 43 %".

الشوكولاتة الداكنة والشاي الأسود يمكنها تعبئة الخلايا الجذعية أيضًا وتساعد الجسم على تجديدها، وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت في كاليفورنيا على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب المعروفة كوبين يوميًا من الشوكولاتة الساخنة، المصنوعين من الشوكولاته الداكنة بنسبة 70 % بعد 30 يومًا تضاعف عدد الخلايا الجذعية في الدم.

الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك التي يتناولها الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تساعد أيضًا في تحفيز الخلايا الجذعية.