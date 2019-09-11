شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يعلن ارتفاع عدد وفيات السجائر الإلكترونية إلى 6 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي أمريكي سادس بعد إصابته بأمراض الرئة الشديدة بسبب السجائر الإلكترونية، حسبما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" حثت الجمعية الطبية الأمريكية يوم الاثنين الأمريكيين على التوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية من أي نوع حتى يتمكن العلماء من التعامل بشكل أفضل مع سبب 450 من أمراض الرئة وخمس حالات وفاة على الأقل مرتبطة باستخدام المنتجات.

كما دعت “AMA”، إحدى مجموعات الأطباء الأكثر نفوذاً في أمريكا الأطباء لإبلاغ المرضى بأخطار السجائر الإلكترونية.

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إنهم يريدون من الأطباء أن يتأكدوا من أن مرضاهم على دراية بالسموم المحتملة للأجهزة والمواد المسرطنة، وأن يبلغوا بسرعة عن أي حالات يشتبه في إصابتها بأمراض الرئة المرتبطة باستخدام السيجارة الإلكترونية في وزارة الصحة أو الولاية المحلية.

واتبعت التوصية نصيحة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة للناس للتفكير في عدم استخدام منتجات السجائر الإلكترونية أثناء التحقيق في سبب موجة من أمراض الرئة الحادة المرتبطة بـ "الفيب".

وقال مسؤولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن بعض المختبرات حددت خلات فيتامين (هـ) في عينات المنتج وتحقق من ذلك كسبب محتمل للأمراض.

ولم يجد خبراء الصحة العامة أي دليل على وجود أمراض معدية ويعتقدون أن أمراض الرئة ربما ترتبط بالتعرض الكيميائي.