كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - ينتفخ البطن عند الأطفال حديثي الولادة، وكذلك عند الأطفال الأكبر سناَ، فما هي أسباب انتفاخ البطن عند الأطفال عموماَ، وكيف يمكن علاجها؟

الدكتور رامي سعد الله، اختصاصي الأمراض الباطنية يشير إلى ما يلي بهذا الخصوص: سبب انتفاخ بطن المواليد وجود الغازات بسبب ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة بسبب الرضاعة الخاطئة، مثل الوضعية الغير مناسبة وعدم بروز الحلمة.

عدم تكريع المولود بعد كل رضعة من الثدي. تناول الأم المرضعة للأطعمة التي تسبب الغازات مثل البقوليات والبروكلي والملفوف والقرنبيط، والبصل والثوم. Advertisements ارتفاع نسبة البرولاكتين في حليب الأم مما يسبب الانتفاخ لدى الطفل فهو يرضع زيادة عن الحاجة.

إصابة المولود بالإمساك مما يجمع الغازات في بطنه ويسبب انتفاخ بطنه لدرجة التطبيل. سبب انتفاخ البطن حتى عمر السنتين صغر حجم الكبد والرئتين في العامين الأولين من عمر الطفل مما يجعل الهواء يتجمع داخل الرئتين، أما الكبد فيبدو شاغلاَ مكاناَ أكبر مما يؤدي لظهور البطن.

التهاب الزائدة الدودية يؤدي لانتفاخ بطن الطفل مع أعراض أخرى يجب معالجة الامر سريعاَ لكي لا تهدد حياة الطفل. اصابة الطفل بالطفيليات المعوية مما يؤدي إلى انتفاخ البطن بالغازات وهزال الطفل واصابته بأعراض أخرى مثل فقد الشهية والغثيان، مثل طفيليات الجارديا.

إصابة الطفل بمرض هضمي يعرف بعدم إمتصاص الجلوتين مما يؤدي إلى انتفاخ بضن الطفل، فهو يصاب بانتفاخ البطن عند تناول الخبز والأرز والمكرونة. مرض " كواشيوركور" وحيث ينتشر هذا المرض في البلاد الفقيرة والتي تعاني من المجاعات، حيث يظهر الأطفال بشكل نحيف جداً ولكن البطن يكون بارزاً بصورة ملحوظة، كما ان نقص العضلات وعدم وجودها يشوه المنظر، والبطن في هذه الحالة يكون ممتلئاَ بالسموم بسبب قصور الجهاز الليمفاوي، ويبدأ العلاج بعلاج الأنيميا لدى الطفل وتقديم الإسعافات السريعة له.

الطفل يقف وقفة عسكرية: هل لاحظت ذلك، نعم فهو يقف بشكل مستقيم بحيث يكون عموده الفقري بصورة مستقيمة وبالتالي فهو يبرز بطنه على سبيل الدلال والاعتزاز بالنفس، وتنتهي هذه الحالة دون وجود حاجة للعلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب انتفاخ البطن عند الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.