كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - تختلط أعراض بداية الحمل للبكر بين سيدة وأخرى؛ حيث تختلف عن أعراض الحمل الشاملة للسيدات، فحمل البكر، يصبح حساساً جداً، وشيئاً جديداً يحدث لأول مرة لها، فالمرأة تُمنح هدية رائعة تتمثل في القدرة على الولادة لحياة جديدة، تعتبر نعمة، وقبل وصول مجموعات اختبار الحمل والعلوم الطبية ذات الصلة، تم تحديد حالات الحمل هذه كما توضحها الدكتورة هند محمد سلمي، استشارية النساء والتوليد بهذه الأعراض...

الإرهاق والتعب

التعب غير العادي هو أحد هذه الأعراض وهرمون البروجسترون هو المسؤول عن هذا. يصل إلى ذروته فتشعر الحامل بالرغبة الشديدة في النوم بشكل متواصل، كما يزداد التعب مع انخفاض مستويات السكر في الدم وضغط الدم.

غثيان صباحي

هذه أعراض شائعة مرتبطة بالحمل. يقترن غثيان الصباح بالغثيان والقيء لمعظم النساء، ويمكن أن يحدث في أي وقت خلال اليوم. سبب هذا غير واضح لكن الأطباء يشكون في أن الهرمونات قد تلعب دوراً. يحدث غثيان الصباح في الأسبوع الخامس من الحمل ويستمر حتى الأسبوع الثاني عشر. وأحياناً يستمر لوقت أطول لدى الأشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية غير النظامية.

تغييرات ثدي الحمل

هو مرة واحدة في حياة المرأة عندما تظهر التغييرات في الثدي. يصبح الثديان رقيقين ومنتفخين بين الأسبوع الرابع والسادس. هذا بسبب التغيرات الهرمونية. في وقت لاحق، ينمو حجم الثديين، ويصبح لون الهالة أغمق. يزيد قطر الهالة أيضاً. بعض النساء لديهن تجربة الإحساس بالوخز.

انحرافات الطعام

Advertisements

النفور من الطعام شائع للغاية خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. يحدث هذا في بعض الأحيان بسبب الرائحة التي تنبعث من الطعام. تصبح الأعصاب الشمية حساسة للغاية خلال هذا الوقت، وإذا لم تكن الرائحة جاذبة، فقد تؤدي إلى الغثيان والقيء.

كثرة التبول وسلس البول

تزداد كمية الدم في الجسم عند بداية الحمل. هذا يجعل الكليتين تعملان أكثر من المعتاد ويزيد السائل في المثانة. قد تصبح رحلات الحمام أكثر تكراراً خلال هذا الوقت، وقد تصل إلى حد التسرب العرضي.

الإمساك

يبطئ الجهاز الهضمي بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم أثناء الحمل. هذه القضية تؤدي إلى الإمساك. في بعض الأحيان، يعاني الأشخاص أيضاً من الانتفاخ في المعدة بسبب الإمساك.

أعراض أخرى محتملة

وتشمل الصداع وآلام الظهر والدوار وحتى تقلب المزاج، الهرمونات هي السبب في تقلب المزاج وانخفاض ضغط الدم والسكر والدوار.