أفكار لترتيب غرفة الصف مع بداية العام الدراسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - عزيزتي الأم، عزيزتي المعلمة ، لقد بدأ العام الدراسي الجديد، وأساس النجاح فيه سيكون هو النظام ولذلك فقد اخترنا لك هذه الأفكار التي يمكنك تنفيذ ما يعجبك منها مع تلاميذك وأولادك الصغار واستغلالها لترتيب غرفة الصف.

يمكنك عزيزتي الأم تقديم بعضها كهدية لبداية العام منك للمدرسة...

تابعي .. بعض الأفكار المدهشة يمكن أستغلال السلال البلاستيكية لترتيب أغراض الفصل المدرسي. يمكن استخدام بعض الرسومات كما بالصورة لتنظيم الوقت،فهي فكرة جيدة لمساعدة طفلك لتنظيم يومه الدراسي. تستطيع المعلمة بالفصل استخدام هذه الأدوات لتوزيع مهام الفصل بين تلاميذها. وهذة فكرة ايضا لطلب المساعدة داخل الفصل المدرسي. Advertisements يمكنك استخدام الزجاجات البلاستيكية كما هو موضح بالصورة لترتيب الأقلام. وهذة فكرة لترتيب الحقائب داخل الفصل. يمكن استخدام الزجاجات الفارغة في ترتيب الأقلام والأدوات المدرسية. وهذه ايضا فكرة من الناياون لترتيب الاغراض داخل الفصل. يمكنك وضع لافتة عليها لغة الأشارة لتسهيل التعامل داخل الفصل وتقليل الأزعاج الذي يسببه التلاميذ. يمكنك استخدام الصناديق البلاستيكية لترتيب القصص والحفاظ عليها. ويكمك ايضا استخدام الدلو الفارغ في تنضيم الأدوات المدرسية حتى لا تسبب الفوضى داخل الفصل.

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