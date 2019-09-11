معلومات صادمة عن مشروبات الصودا الخالية من السكر

حساب السعرات الحرارية وحده لن يحافظ على الرشاقة، لان الاطعمة والمشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية محدودة لا يعني أنها "صحية".

مشروبات الصودا الخالية من السكر خدعت الكثير منا، معتقدين أنها لن تؤدي إلى زيادة الوزن. ولكن الحقيقة هي أن هناك الكثير من الأبحاث العلمية التي تبين أن الصودا الخالية من السكر يمكن أن تجعل الشخص يكتسب وزناً وتسبب الأمراض المرتبطة بالسمنة.

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ماذا تحتوي مشروبات الصودا؟

لكي تفهمي لماذا تعتبر صودا الدايت ضارة بالصحة ولماذا تسبب زيادة الوزن ، يجب أن تعرفي ما تحتويه. هنا قائمة المكونات:

-مياه غازية

-الأسبارتام

-لون الكراميل

-حمض الفسفوريك

-نكهات طبيعي

قد تبدو هذه المكونات غير ضارة ، ولكنها قد تجعلكِ تكتسبين وزناً مع زيادة الاستهلاك. فيما يلي الطرق التي تؤدي بها مشروبات الصودا إلى زيادة الوزن

1. مشروبات الصودا تحتوي على المياه الغازية - وفقًا للأبحاث ، فإن المياه الغازية تتخلص من الكالسيوم من العظام، وهذا يسبب هشاشة العظام. يرتبط نقص الكالسيوم ارتباطًا وثيقًا بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 .

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2. يحتوي الأسبارتام على اثنين من الأحماض هما الأسبارتات والفينيل ألانين، ويحتوي على 4 سعرات حرارية لكل غرام. ولكن نظرًا لاستهلاكه بكميات محدودة ، يكون استهلاك السعرات الحرارية منخفضًا. ومع ذلك ، لم يتم ذكر كمية الأسبارتام المستخدمة في ملصق مشروب الصودا الحمية وهذا سبب للقلق.

3. يتم صُنع لون الكراميل من خلال عملية تنطوي على تسخين ذرة أو قصب السكر وغيره من الكربوهيدرات لتحقيق اللون المطلوب. الذرة والقصب والسكر وغيرها من مصادر الكربوهيدرات السيئة التي يجب تجنبها إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن.

4.يضيف حمض الفوسفوريك أكثر من مجرد مذاق ، يستخدم حمض الفوسفوريك في بعض المشروبات الغازية لإضافة صلابة إلى المشروب. أكدت بعض الدراسات أن حامض الفوسفوريك يسبب تآكل مينا الأسنان، كذلك قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

5. النكهات الطبيعية قد لا تكون طبيعية. النكهات الطبيعية مشتقة من الأطعمة الطبيعية. ولكن في مشروبات الصودا يمكن استخدام المئات من المواد الكيميائية لتقليد مذاق النكهات الطبيعية.

6. يزيد من إنتاج الأنسولين - يتم إنتاج الأنسولين بواسطة خلايا بيتا في البنكرياس. وهو يحمل جزيئات الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا ، حيث يتم تحويل الجلوكوز إلى طاقة . عندما نشرب مشروبات الصودا، فإن المحليات الصناعية تطالب الدماغ بالإشارة إلى خلايا بيتا لإفراز الأنسولين، ولكن لا توجد جزيئات الجلوكوز الكافية للانتقال إلى الخلايا. هذا يربك الدماغ ، وعلى مدى فترة ، يبدأ جسمك في تطوير متلازمة اضطراب التمثيل الغذائي.