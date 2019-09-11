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رويترزالأربعاء 2019/9/11 04:26 م بتوقيت أبوظبي
سجائر إلكترونية - أرشيفية
قدم حاكم نيويورك، أندرو كوومو، اقتراحا بقانون لحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات المميزة في أنحاء الولاية.
وقال كوومو إن تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أشارت إلى أن 500 شخص أصيبوا بأمراض مرتبطة ببعض أنواع السجائر الإلكترونية، بل وتوفي بعضهم ، وأوضح أنها ظاهرة صحية خطيرة.
وفي حالة سريان مشروع القانون الذي تقدم به حاكم ولاية نيويورك، ستكون الولاية هي الثانية التي تحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات المميزة بعد ولاية ميتشجان التي أصدرت قرارا بحظرها الأسبوع الماضي.
وجاءت تصريحات حاكم نيويورك بعدما شهدت الولايات المتحدة موجة من حالات الإصابة بأمراض الرئة المرتبطة بالتدخين الإلكتروني، والتي أدت أيضا إلى وفاة 5 أشخاص في البلاد.
ودعت الجمعية الطبية الأمريكية الأطباء إلى إبلاغ المرضى بأخطار السجائر الإلكترونية وإعلام الولايات أو سلطات الصحة سريعا بأي حالة اشتباه في أحد أمراض الرئة لسبب يتعلق بهذه السجائر.
وأعلن مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة أنهم يجرون تحقيقات بشأن حدوث نحو 450 حالة إصابة بأمراض الرئة في 33 ولاية أمريكية، بينها 41 حالة في ولاية نيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى ميتشجان.. حاكم نيويورك يقترح حظر السجائر الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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