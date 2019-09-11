

مقادير آيس موكا

- قهوة : كوب ونصف (أمريكية / محضرة باردة)

- حليب : 2 كوب

- صوص شوكولاتة : ربع كوب

- سكر : ربع كوب طريقة تحضير آيس موكا ضعي القهوة في قالب الثلج وفرزيها ليلة كاملة.

ضعي القهوة المفرزة مع الحليب والسكر وصوص الشوكولاتة في الخلاط الكهربائي واضربيها حتى يصبح المزيج ناعماً.

صبي القهوة في أكواب وزينيها بالكريمة حسب الرغبة وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالشوكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوكولاته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير آيس موكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.