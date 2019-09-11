تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كب كيك النوتيلا مع قهوة الموكا



مقادير كب كيك النوتيلا مع قهوة الموكا

- لتغليفة النوتيلا : الزبدة : كوب (طرية)

سكر البودرة : 4 اكواب

شوكولاتة نيوتيلا : ثلاث أرباع الكوب

حليب : ثلث كوب - طحين : كوب وربع

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : 6 ملاعق كبيرة (طرية)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : 6 ملاعق كبيرة

- قهوة : 3 ملاعق كبيرة (قهوة اسبرسو بودرة)

- ماء ساخن : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : 6 ملاعق كبيرة طريقة تحضير كب كيك النوتيلا مع قهوة الموكا 1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 2. جهزي صينية الكب كيك وبطنيها بالورق الخاص للكب كيك. 3. اخلطي الطحين والملح والبيكنج باودر في وعاء. 4. اخفقي الزبدة لمدة دقيقة في الخفاقة الكهربائية على سرعة عالية حتى تصبح كريمية. 5. أضيفي السكر مع الخفق حتى يصبح المزيج هشاً. 6. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي حتى تتمازج المكونات. 7. أضيفي اللبن الزبادي مع الخفق. Advertisements 8. اخلطي قهوة الإسبرسو البودرة مع الماء الساخن وأضيفي الخليط لخليط البيض والزبدة واللبن والسكر. 9. أضيفي الطحين بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق. 10. صبي المزيج في قوالب الكب كيك لحد النصف وأدخليه للفرن المحمى مسبقاً لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الكب كيك. 11. أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكب كيك ليبرد. 12. لتحضير تغليفة النوتيلا: اخلطي بواسطة الخفاقة الكهربائية الزبدة حتى تصبح كريمية. 13. أضيفي كوبين من السكر البودرة مع الخفق. 14. أضيفي النوتيلا وسرعي الخفاقة واخفقي مع إضافة باقي كمية السكر البودرة تدريجياً بالتناوب مع الحليب حتى تتكون كريمة كثيفة. 15. ضعي الكريمة في كيس الحلواني وزيني الكب كيك بالشكل المرغوب وقدميه. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالشوكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوكولاته

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