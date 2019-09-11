تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير دونات بدون بيض



مقادير دونات بدون بيض

- مقادير العجين :

طحين : 2 كوب

بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذابة)

خميرة : ملعقتان كبيرتان وربع

سكر : 3 ملاعق كبيرة

حليب : نصف كوب (دافئ)

- للتغليفة :

سكر البودرة : نصف كوب

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

ماء دافئ : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

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طريقة تحضير دونات بدون بيض

اخلطي الحليب الدافئ مع السكر حتى يذوب السكر تماماً.

أضيفي الخميرة واخلطي وغطي المزيج واتركيه لمدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة.

انخلي الطحين في وعاء كبيرة وأضيفي الملح والبيكنج باودر واخلطي المزيج.

أضيفي الزبدة المذابة والفانيلا وخليط الخميرة والحليب والسكر واخلطي جيداً حتى تتكون عجينة لزجة.

يمكنك إضافة الماء عند الحاجة.

ضعي العجين على سطح مرشوش طحين واعجنيها لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة.

غطي العجين واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

اعجني العجينة لمدة دقيقتين ثم قطعيها إلى كرات.

مدي العجين على سطح مرشوش طحين وقطعيها بقطاعات الدونات.

سخني الزيت في مقلاة عميقة ثم اقلي الدونات فيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

ضعي الدونات في طبق على ورق مطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد.

اخلطي السكر والزبدة والماء جيداً ليصبح مثل الصوص واغمسي وجه الدونات المقلي فيه وقدميه.

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