تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أسهل وصفة دوناتس

القاهرة - لايف ستايل

مقادير أسهل وصفة دوناتس

- الخل : ملعقتان كبيرتان

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- المارغرين : ملعقتان كبيرتان

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- طحين : كوبان (منخل)

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف لتر (للقلي)

- سكر البودرة : نصف كوب

طريقة تحضير أسهل وصفة دوناتس 1. اخلطي الخل والحليب واتركيه لدقائق حتى يصبح القوام كثيفاً. 2. اخفقي المارغارين والسكر حتى يصبح كريمي. 3. أضيفي البيضة والفانيلا واخفقي حتى تتمازج المكونات. 4. اخلطي الطحين مع الملح و البيكنج صودا وأضيفي المزيج لخليط البيض والسكر بالتناوب مع خليط الحليب والخل حتى تتكون عجينة، يمكنك العجن باليد. 5. مدي العجين على سطح مرشوش واجعليها بسمكاكة ½ انش و قطعيها بقطاعة الدوناتس و اتركيه لمدة 10 دقائق لترتاح. Advertisements 6. سخني الزيت النباتي على نار عالية واقلي حبات الدوناتس حتى تصبح ذهبية ثم ضعيها على ورق المطبخ لتتخلصي من بقايا الزيت. 7. انثري السكر البودرة على الوجه وهي دافئة وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا

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