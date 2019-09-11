تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سندويشات كودو الدجاج

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سندويشات كودو الدجاج

- صدر الدجاج : 3 صدور (فيليه / مقطع شرائح)

- الكاتشاب : 4 ملاعق كبيرة

- الخردل : 2 ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة

- المايونيز : 4 ملاعق كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- خس : ربع كوب (مفروم خشن)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة)

- الخبز : 6 أرغفة (خبز ساندويشات)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير سندويشات كودو الدجاج اخلطي الدجاج المقطع مع عصير الليمون.

أضيفي الكاتشاب والصويا والخردل وملعقة من المايونيز والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والأوريغانو والملح واتركي المزيج لمدة ساعة حتى يتشرب التتبيلة.

سخني الزيت في مقلاة واسعة وأضيفي الدجاج المتبل وقلبي لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ويتحمر.

ادهني خبز الساندويشات بالمايونيز ووزعي حشوة الدجاج والخس والطماطم وقدميه ساخناً.

يمكن شوي الساندويشات بالجريل حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالصلصة لمقبلات شهية

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