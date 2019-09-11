طريقة إعداد وتحضير ساندويش دجاج صحي مع صوص البيستو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير ساندويش دجاج صحي مع صوص البيستو

- الخبز الإيطالي : رغيف

- فلفل أحمر : حبات (مقطعة مكعبات)

- الهليون : حبات

- الجبنة الصفراء قليلة الدسم : شرائح

- جبنة بازميزان : 4 ملاعق كبيرة

- أوراق الريحان : كوب

- الجوز : ربع كوب

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الخل الأبيض : 4 ملعقة صغيرة

- الماء : ربع كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : حبات (بدون عظم و جلد)

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة كبيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : 1 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

طريقة تحضير ساندويش دجاج صحي مع صوص البيستو طريقة التحضير: - يُتبّل صدر الدجاج بمنكّهات الدجاج، لمدة 15-20 دقيقة.

- يدهن صاج الشواء بملعقة من زيت الزيتون، ويشوى عليه صدر الدجاج حتى ينضج.

- يُرشّ على الدجاج الساخن جبن القشقوان اللايت ليذوب عليه.

- في الخلاط الكهربائي، يُضاف الريحان، والجوز، ورشّة الملح والفلفل الأسود، والماء، ويحرك، قبل أن يُضاف الخلّ والزيت تدريجيّاً، بالتناوب. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالصلصة لمقبلات شهية

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