القاهرة - لايف ستايل

مقادير ساندويش دجاج سيزر

- صلصة السيزر الجاهزة : كوب

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- خس : نصف كوب (مفروم)

- الخبز : 2 رغيف (خبز ساندويشات / النوع المفضل)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير ساندويش دجاج سيزر سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على النار.

أضيفي الثوم والدجاج المقطع والثوم وقلبي حتى يتحمر الدجاج وينضج.

ازيلي المقلاة عن النار وأضيفي عصير الليمون والملح والفلفل وقلبي المزيج.

أضيفي ¼ كوب من صوص السيزر للدجاج واخلطي.

وزعي الخس في الخبز وباقي كمية صوص السيزر ثم وزعي حشوة الدجاج وجبن البارميزان.

يمكنك تسخين الساندويش في الشواية حسب الرغبة وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالصلصة لمقبلات شهية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش دجاج سيزر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.