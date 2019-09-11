تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويش دجاج بالمايونيز دايت

القاهرة - لايف ستايل

مقادير ساندويش دجاج بالمايونيز دايت

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومفروم ناعم)

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة (لايت)

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- الخيار المخلل : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- التوست الاسمر : 6 شرائح

- خس : كوب (مفروم) طريقة تحضير ساندويش دجاج بالمايونيز دايت 1. اخلطي الدجاج مع المخلل والفلفل الأسود والمايونيز والماسترد في طبق حتى تتجانس المكونات. 2. وزعي الخليط على خبز التوست الأسمر ثم وزعي الخس وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالصلصة لمقبلات شهية

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