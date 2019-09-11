شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين سرطان العظام الأساسى والثانوى وأسباب الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان العظام من أخطر أنواع السرطانات التى يمكن أن تسبب الوفاة فوراً، ويتطور سرطان العظام عندما تنمو الخلايا الشاذة وتنقسم داخل العظام، وفقاً لموقع Health.

سرطان العظام الأساسي، أو السرطان الذي يبدأ في العظام، من الأمراض النادرة، ومع ذلك ، فإن العديد من أنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان الرئة أو سرطان الثدي، يمكن أن تنتشر أيضًا إلى العظام.



سرطان العظام

ما هو سرطان العظام؟

يمكن أن ينمو سرطان العظام في أي من 200 عظمة في جسمك، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا في العظام الكبيرة في ذراعيك أو ساقيك.

يمكن أن يكون سرطان العظام أساسيًا أو ثانويًا، كل واحد يعامل بطريقة مختلفة.

يبدأ سرطان العظام الأولي في العظام، ويمكن أن تنمو الخلايا السرطانية على سطح العظم، في طبقته الخارجية أو في الوسط، كما إنه يدمر العظام بشكل تدريجي ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

سرطان العظام الثانوي هو السرطان الذي بدأ في مكان آخر في الجسم وانتشر إلى العظام، هو أكثر شيوعا من سرطان العظام الأساسي، يمكن أن ينتشر أي نوع من أنواع السرطان إلى العظام ، ولكن أكثر أنواع السرطان شيوعا هي سرطان الثدي والرئة والكلى والغدة الدرقية والبروستاتا.

عادة ما توجد سرطانات العظام الثانوية في الفخذ أو عظم الفخذ أو الكتف أو العمود الفقري.

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سرطان العظام المسبب لألم شديد

عوامل خطر الاصابة بسرطان العظام

لا يوجد سبباً محدداً لتكون سرطان العظام، لكن بعض الأشياء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بها وتشمل:

-وجود مرض في العظام مثل مرض باجيت في العظام

-تناولت جرعات عالية من العلاج الإشعاعي لسرطان آخر

-لديك مشكلة فى الجينات.

-الوراثة أو وجود قريب لك مصاب بسرطان العظام.