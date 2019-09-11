شكرا لقرائتكم خبر عن ضمور الخصية يتسبب فى العقم عند الإهمال.. اعرف أكتر عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمور الخصية من الأمراض التي يصاب بها بعض الرجال، ولها العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها تجنبا لحدوث مضاعفات والإلحاق بالعلاج الأمر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع " webmed".

مرض ضمور الخصية من الأمراض التي تتسبب في تقليل حجم الخصية، أي انكماش حجمها والسبب وراء ذلك فقدان بعض الخلايا التي تعمل على إفراز هرمون التستوسترون، وذلك وفقا لما أكده التقرير.

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وعن الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بضمور الخصية عند الرجال هي التقدم في العمر، والإصابة بالتهاب في الخصية، أو التعرض لخلل في مستوى هرمونات الذكورة، الإصابة بدوالي الخصية والتعرض لإلتهاب في مجرى البول، جميعها أسباب تزيد من التعرض للإصابة.

وهناك العديد من الأعراض التي يجب التعرف عليها من قبل الرجال، والتي تساعد في تشخيص ضمور الخصية ومنها، انكماش في الخصية، وضعف في الخصوبة، وقلة الرغبة الجنسية، مع الشعور بالغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم.

أشارالتقرير لأن هناك بعض الرجال المصابون بهذا الأمر يهملون في طريقة العلاج، وهذا يعرضهم للعديد من الأضرار ومنها الإصابة بالعقم نتيجة لانخفاض هرمون الذكورة، ولذا يجب الذهاب للطبيب لتناول العلاج الذي يحتاجة الشخص، والذي يعتمد على مضادات حيوية وبعض الهرمونات المعوضة.