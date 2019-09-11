شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي نوعية المكملات الغذائية المفيدة للمشاكل الصحة؟ والان مع التفاصيل

توصلت دراسة أسترالية جديدة إلى نوعية المكملات الغذائية المفيدة لبعض مشاكل الصحة العقلية الشائعة.

وتضمنت قائمة هذه المشاكل: القلق، والاكتئاب، واضطراب ثنائي القطب، ومتلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط، والفصام (الشيزوفرينيا). واعتمدت الدراسة على مراجعة بيانات صحية لعدد كبير من المرضى للتوصل إلى المغذيات التي تخفّف من أعراض كل مشكلة.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة ويست سيدني أن مكملات أوميغا3 هي العنصر الغذائي الذي يخفّف من الاكتئاب والقلق، ويساعد على تحسين حالة نقص الانتباه وفرط النشاط.

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وتوصل الباحثون إلى أن حمض الفوليك أو فيتامين ب9 هو العنصر الغذائي الذي يخفّف من أعراض الفصام.

ولم يجد فريق البحث أدلة على أن المكملات الغذائية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في علاج أو تحسين ظروف حياة المصابين بمشاكل عقلية أخرى.

ونبّهت نتائج الدراسة إلى خطورة تناول جرعات أكبر من المسموح بها من المكملات الغذائية، وإلى أن تناولها ليس بديلاً عن الأدوية التي يصفها الطبيب، وغنما هي عامل مساعد على تخفيف آثار المشكلة.