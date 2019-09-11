دبي تستضيف 1500 متخصص دولي بمؤتمر لطب التجميل

يشارك 1500 طبيب ومتخصص دولي في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل الرابع "ميدام 2019"، التي تنطلق في دبي 19 سبتمبر/أيلول.

ويقام المعرض والمؤتمر تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ويستمر يومين بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

الحدث جزء من برنامج العطاء الذي أطلقة مؤتمر "ميدام 2019" لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، والبروفيسور عمر الرواس الأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية.

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وأوضح الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر أن هذا الحدث في دورته الـ4 يشهد طرح العديد من الأدوية الجديدة مثل العلاجات البيولوجية لعدد من الأمراض الجلدية مثل الإكزيما الحادة المزمنة والثعلبة، فضلا عن أحدث أنواع أجهزة الليزر.

ولفت إلى أن الشركات العالمية باتت تنظر إلى سوق دبي كنقطة انطلاق للأسواق العالمية، نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة والذي يربط الشرق والغرب خاصة أن السوق يشهد ارتفاعا سنويا بنسبة تتراوح بين 7.5 و10%.



وأشار إلى الفعاليات التي تقام قبل انطلاق المؤتمر بيومين تتضمن تنظيم ورشة عمل تدريبية للأطباء المبتدئين، بإشراف الهيئة السعودية للاختصاصات الطبية، وندوة خاصة عن تطوير العمل الطبي التجاري، بإشراف متخصصين في القطاع الطبي التجاري، إضافة إلى ورش عمل عن كيفية استخدام أجهزة الليزر.

قال عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، إن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية ومنظمة الصحة العالمية ونخبة من المحاضرين المتميزين دلالة واضحة على مدى الأهمية التي بات يحظى بها مؤتمر "ميدام" على مستوى العالم، نظرا للأوراق العلمية وأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية.