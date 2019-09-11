الإمارات والصحة العالمية تنظمان معرضا عن شلل الأطفال في جنيف

افتتحت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومنظمة الصحة العالمية معرضا وفعالية لتسليط الضوء على استئصال شلل الأطفال، وذلك في مقر المنظمة في جنيف.

ويشمل معرض "أبطال كلّ يوم"، الذي يستمرة لمدة أسبوع، سلسلة من الصور التي التقطها المصور الباكستاني مبين أنصاري التي يسلط من خلالها الضوء على الجانب الإنساني في برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان.

ويتضمن المعرض فيلماً وثائقياً قصيراً ومجموعة من الصور الخاصة بحملة الإمارات لاستئصال شلل الأطفال في باكستان.

وأكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدور الريادي الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات بدعم وتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع شركائها في القضاء على شلل الأطفال والابتكار في مجال الصحة.

وأثنى الزعابي على العمل المنهجي والكبير الذي يقوم به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، وفريق العمل من خلال وضع استراتيجية تغطي الفترة 2019-2023 والتي تهدف إلى خلق عالم خالٍ من جميع فيروسات شلل الأطفال بشكل دائم.

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وأثنى جيبرييسوس على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار المبادرة العالمية لمكافحة شلل الأطفال.

وأكدت جوديت ديمانت ممثلة "روتاري" أن منظمتها تتطلع إلى المساهمة بشكل فعال في منتدى أبوظبي وستقدم تعهدا ماليا خلال هذا المنتدى.

حضر الفعالية عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف والمنظمات الدولية المعنية ومسؤولون رفيعو المستوى في القطاع الصحي، وكذلك أعضاء اللجنة العليا الرفيعة المستوى للأمراض غير السارية.

ويأتي المعرض تمهيدا لفعالية إعلان التبرعات التي ستعقد على هامش منتدى "بلوغ الميل الأخير" الذي تستضيفه أبوظبي، خلال نوفمبر/تشرين الثاني، والتي سيتم تخصيصها لاستراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023 للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال التي أطلقتها المبادرة في وقت سابق من 2019.

واستطاع البرنامج حتى الآن تقديم 417 مليون قطرة من لقاحات شلل الأطفال للأطفال دون سن 5 سنوات، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 16 مليونا في باكستان، بمشاركة 106 آلاف من العاملين في مجال الصحة، بدءاً من مرحلة التخطيط، مروراً بمرحلة التنفيذ والمراقبة.

ويعود تاريخ التزام دولة الإمارات بقضايا الصحة العالمية واستئصال الأمراض الوبائية الموهنة إلى عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان أحد أوائل المساهمين في هذه الجهود، وسيراً على نهجه ومنذ عام 2011، تعهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 167 مليون دولار دعماً لجهود القضاء على شلل الأطفال من خلال المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.