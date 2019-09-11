شكرا لقرائتكم خبر عن «وحش آبل الجديد» يتجاوز 20 ألف جنيه.. تعرف على كُل ما عرضته الشركة بمؤتمرها السنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة آبل في مؤتمرها السنوي عن أحدث منتجاتها، التي شملت آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، إضافة إلى الجيل الخامس من ساعتها الذكية.

ورصد موقع «العربية.نت» التفاصيل الكاملة لمؤتمر آبل.

وجاء التغير الأبرز في هواتف آيفون 11 الجديدة تدشينه بـ 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

بدأ المؤتمر بالحديث عن إطلاق خدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade، حيث أعلنت الشركة أن اشتراك Arcade والبالغة قيمته 4.99 دولار شهريا، سيوفر ألعابا حصرية من شركات مثل Konami وCapcom.

يعمل iPhone 11 من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.

آيفون 11

يأتي iPhone 11 بستة ألوان، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة الموافق 20 سبتمبر، ويبدأ سعره من 2.949 درهماً إماراتياً، أي نحو 13 ألف و200 جنيهاً مصرياً.

يمتاز بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 بما يوفره من سهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي.

تشمل ألوان الهاتف الجديد البنفسجي الفاتح والأخضر والأصفر والأسود والأبيض وPRODUCT(RED).

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

تتميز شاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.

A13 Bionic هي الشريحة الأسرع وتشمل وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع لغاية 20% مقارنة بشريحة A12.

وتم تحديث كاميرا TrueDepth لتشمل كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صوراً تبدو طبيعية أكثر.

وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تماماً مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطاراً في الثانية و120 إطاراً في الثانية.

سيتوفر iPhone 11 بموديلات بسعة 64GB و128GB و256GB بسعر يبدأ من 2.949 درهما. يستطيع العملاء أيضاً شراء iPhone 11 بثمن 2.069 درهما، أي نحو 9 آلاف و200 جنيهاً مصرياً.

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

آيفون 11 برو و11 برو ماكس

ويأتي كل من iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، الذي وصفه متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه «وحش أبل الجديد»، بأربعة ألوان بما فيها لون أخضر الليل الجديد، وسيتوفران للطلب المسبق ابتداءً من الجمعة 13 سبتمبر وفي المتاجر ابتداءً من الجمعة 20 سبتمبر

وقال فيليب شيلر، نائب الرئيس الأول لقسم التسويق حول العالم في شركة آبل iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max هما الأقوى والأكثر تطوراً بين سلسلة هواتف آبل.

وأضاف «هاتف iPhone 11 Pro يتميز بنظام ثلاثي الكاميرات هو الأول من نوعه في iPhone والأفضل على الإطلاق من بين كل الكاميرات التي أنتجتها آبل، كما أن شاشة Super Retina XDR هي الأكثر سطوعاً وتطوراً في iPhone، بينما ترسي شريحة A13 Bionic معايير جديدة لأداء الهواتف الذكية والكفاءة في استهلاك الطاقة».

يتميز iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بتصميم من الزجاج المركب غير اللامع من الخلف وشريط مصنوع من الستانلس المصقول.

ولأن الأجهزة الأكثر قوة لابد لها من تصميم متين، فإن iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max يتميزان بأقوى زجاج في هاتف ذكي ويقعان ضمن تصنيف iP68 في مقاومة الماء لغاية عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى أن التصميم يضمن حمايتهما من انسكاب السوائل.

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توفر شريحة A13 Bionic أداءً يمكن من إنجاز المهام اليومية التي يؤديها iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، وتتميز بوحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع بما يصل إلى 20% من شريحة A12.

يوفر iPhone 11 Pro عمر بطارية أطول بما يصل إلى 4 ساعات في اليوم مقارنة بجهاز iPhone Xs، بينما يوفر iPhone 11 Pro Max عمر بطارية أطول بما يصل إلى 5 ساعات مقارنة بجهاز iPhone Xs Max.

يقدم iPhone 11 Pro نظاماً ثلاثي الكاميرات يقلب معايير التصوير يشمل كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات، وهو مدمج في قلب نظام iOS ليتيح تجربة كاميرا على مستوى احترافي.

سيتوفر iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max بموديلات بسعة 64GB و256GB و512GB بسعر يبدأ من 4.219 درهما، أي نحو 19 ألف جنيهاً مصرياً، و4.639 درهما إماراتيا على التوالي، أي نحو 21 ألف جنيهاً مصرياً.

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

الجيل الخامس من آبل ووتش

وأعلنت آبل اليوم عن Apple Watch Series 5 مع شاشة حاضرة دائماً لا تنطفئ لتمكن المستخدمين من الاطلاع على الوقت ومعلومات أخرى مهمة من دون أن تحتاج إلى رفع معصمك أو النقر على الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك ميزات جديدة خاصة بتحديد الموقع تشمل البوصلة المدمجة وتحديد الارتفاع الحالي، وكذلك ميزة مكالمات الطوارئ حول العالم1 التي تسمح للعملاء بالاتصال بخدمات الطوارئ مباشرة من Apple Watch في أكثر من 150 بلداً حتى وإن لم يكن iPhone بالقرب منهم.

وتتوفر Apple Watch Series 5 بتصاميم مصنوعة من مواد متنوعة، بما في ذلك الألمنيوم، والستانلس ستيل، والسيراميك، بالإضافة إلى التيتانيوم الجديد كلياً.

ويتمتع الإصدار الجديد بنظام watchOS 6، والذي يمكن العملاء من القدرة على التحكم بصحتهم ولياقتهم مع ميزات جديدة للنساء، وتطبيق الضوضاء، ومستويات النشاط.

بدءاً من اليوم ستكون Apple Watch Series 5 موديل GPS متاحا للطلب في 41 بلداً ومنطقة، وسيكون موديل GPS + Cellular متاحا للطلب في 22 بلداً ومنطقة، على أن يتوفر الموديلان في المتاجر بدءاً من يوم الجمعة 20 سبتمبر.

لمزيد من الأمان الشخصي أثناء السفر، يمكن الآن لمستخدمي موديلات Apple Watch Series 5 المزودة بإمكانية الاتصال الخلوي إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ حول العالم، بغض النظر عن المكان الذي تم فيه شراء الجهاز وسواء تم تفعيل خدمة الاتصال الخلوي أم لا.

وتعمل مكالمات الطوارئ حول العالم أيضاً مع ميزة اكتشاف السقوط، في حال تمكينها، لإجراء مكالمة طوارئ تلقائياً إذا استشعرت Apple Watch أن المستخدم قد تعرض لسقوط قوي وبقي بلا حراك لمدة دقيقة تقريباً.

تتوفر ساعة آبل الجديدة موديل GPS ابتداء من 1.599 درهما، أي نحو 7 آلاف و163 جنيهاً مصرياً، وموديل GPS + Cellular ابتداء من 1.999 درهما، أي نحو 9 آلاف جنيهاً مصرياً، وتبدأ Series 3 الشهيرة موديل GPS المزودة بميزة GPS مدمجة، ومستشعر بصري لنبض القلب ومقاوم الماء، من سعر منخفض جديد 799 درهما، أي نحو 3 آلاف و580 جنيهاً مصرياً، وSeries 3 موديل GPS + Cellular من سعر 1.199 درهما، أي نحو 5 آلاف و371 جنيهاً مصرياً.

ويمكن للعملاء طلب Apple Watch Series 5 ساعة آبل بدءا من اليوم.

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

آيباد جديد

كما أعلنت آبل عن الآيباد الجديد بحجم شاشة 10.2 إنش، بسعر 329 دولارا.

وسيتوفر الطلب بدءا من اليوم فيما سيكون التوصيل نهاية الشهر الجاري.

وسيكون الآيباد الجديد بمعالج A10 ويدعم Apple Pencil، كما يمتاز بـ Smart Connector وكاميرا 8MP، وبطارية تدوم لنحو 10 ساعات.

وعرضت آبل بعض المزايا في الجيل الخامس من ساعة آبل مثل التعرف على قوة الصوت، ودراسة وتتبع أداء القلب، إضافة إلى غيرها من الأمور الصحية.

ويتميز الإصدار الجديد بأنه لا ينطفئ وسيكون بالإمكان مشاهدة الساعة حتى ولو كانت في وضع الخمول، كما ستدوم البطارية لمدة 24 ساعة.

وسيكون الطلب المسبق لساعة آبل Apple Watch Series 5 بدءا من اليوم، بسعر يبدأ من 399 دولارا، وسيتوفر في الأسواق في 20 سبتمبر الجاري.

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة