شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح تساعدك فى تخفيف نزيف اللثة.. منها غسل الأسنان بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزيف اللثة من المشاكل الشائعة التى تؤثر على صحة الأسنان، وله أسباب عديدة، حيث يمكن أن يكون بسبب الإصابة بالتهاب اللثة التى تسبب النزيف أو نتيجة جراحة الأسنان أو إصابتها، فإذا نزفت اللثة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقد يكون ذلك علامة على مرض اللثة، لذا عليك اتباع مجموعة من النصائح التى تساعدك فى علاج نزيف اللثة، وفقاً لموقع "Health".

نصائح تساعدك فى علاج نزيف اللثة

-اغسل أسنانك مرتين في اليوم - مرة واحدة في الصباح ومرة ​​قبل النوم مباشرة، لأن غسل الأسنان يخلصك من بقايا الأكل المتجمعة التى تسبب لك الألم فى أسنانك.استخدم خيط تنظيف الأسنان بانتظام.

-إذا كنت تشعر بالألم فى اللثة مع النزيف، استخدم فرشاة أسنان ناعمة.

-قد يساعد أيضاً غسول الفم المضاد للبكتيريا فى علاج نزيف اللثة.

-إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بمرض التهاب اللثة، فمن المهم أن ترى طبيب أسنانك، لأن العلاج المبكر يمكن أن يساعد في حماية أسنانك.

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-إذا بدأ النزيف بعد علاج الأسنان، أو إصابة فمك أو أسنانك، قم بما يلى:

-الضغط على المنطقة المصابة باستخدام منديل نظيف من القطن أو قطعة قماش نظيفة مبللة قليلاً بالماء النظيف.

-استمر بالضغط لمدة 15 دقيقة دون إزالتها.

-تحقق لمعرفة ما إذا كان النزيف قد توقف، إذا لم يكن الأمر كذلك ، كرر العملية.

-تجنب الطعام والمشروبات الساخنة.